Jena schnappt sich Gaißer aus Louisville

Die ehemalige deutsche U-16-Nationalspielerin Fiona Gaißer schließt sich dem FC Carl Zeiss Jena an. Zuletzt lief die ab Samstag 20 Jahre alte Offensivakteurin für die Louisville Cardinals in der NCAA Division I auf, der höchsten US-amerikanischen College-Liga. Zuvor hatte sie für den FC Bayern München II in der 2. Bundesliga erste höherklassige Erfahrungen gesammelt.