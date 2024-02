Jena nimmt Sezer unter Vertrag

Neuer Stürmer für den FC Carl Zeiss Jena: Cemal Sezer wechselt innerhalb der Regionalliga Nordost von der VSG Altglienicke zur Zeiss-Elf. Vor seiner Zeit bei der VSG bewies der 27-Jährige in der Regionalliga Nord seine Klasse, erzielte 39 Tore in 113 Einsätzen. Jenas Sportdirektor Stefan Böger sagt in einer Meldung: "Wir erhoffen uns von ihm mehr Durchschlagskraft für unsere Offensive. Zudem bringt er Erfahrungen mit, die unserer Mannschaft mit ihren vielen jungen Spielern helfen können."