Jena macht mit Petermann weiter

Justin Petermann hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Carl Zeiss Jena verlängert. Seit Juli 2022 trägt der 25-jährige Mittelfeldakteur das Trikot des thüringischen Traditionsklubs und schoss für ihn bislang 5 Tore in 49 Regionalliga-Partien. Sportdirektor Stefan Böger erklärt in einer Meldung: "Er ist als Taktgeber unserer Mannschaft ein wichtiges Element, das uns in der ersten Saisonhälfte wegen der Verletzung Justins sichtbar gefehlt hat. Umso mehr freut es uns, dass er wieder fit ist, zu alter Stärke zurückgefunden hat und wir auch in der kommenden Saison auf seine Spielstärke bauen können."