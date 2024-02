Jena löst Vertrag mit Kleeschätzky und Dahlke auf

Carl Zeiss Jena vermeldet kurz vor Ende der Transferperiode noch zwei Abgänge. So wurden die Verträge mit Defensivmann Fynn Kleeschätzky (22) und Stürmer Jan Dahlke (26) vorzeitig aufgelöst. Kleeschätzky wechselte vor Saisonbeginn vom VfB Germania Halberstadt an die Saale, wurde damals als "Wunschspieler" betitelt. Für Jena kam er in Folge aber lediglich in neun Partien zum Einsatz. Dahlke stieß im Sommer 2022 von Preußen Münster zum FC Carl Zeiss, für den er insgesamt 50 Pflichtspiele absolvierte. Aufnehmende Vereine wurden bei beiden noch nicht kommuniziert.