Jena holt Torwart Liesegang

Der FC Carl Zeiss Jena hat einen neuen Torwart verpflichtet: Marius Liesegang wechselt vom FC Teutonia Ottensen ins Paradies. Für den Nord-Regionalligisten absolvierte der 24-jährige gebürtige Magdeburger seit 2022 insgesamt 53 Liga-Spiele. In einer Meldung nimmt Torwart-Trainer Bernd Jayme eine fachkundige Einschätzung vor: "Er ist in Mainz top ausgebildet worden, verfügt neben seiner guten Körpergröße (1,88 Meter; An. d. Red.) über eine sehr gute Ausstrahlung und ist darüber hinaus nicht nur auf der Linie und im Eins-gegen-Eins, sondern auch fußballerisch sehr stark."