Erfurt schlägt spät zurück: Jena gibt im Thüringen-Derby 2:0 aus der Hand

Das Thüringen-Derby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt wurde gegen Ende hin hochdramatisch. Lange Zeit sah Jena wie der verdiente Sieger aus, doch spätestens nach dem Platzverweis von Kevin Wolf kippte das Spitzenspiel.

Trainer René Klingbeil gewann mit seinem FC Carl Zeiss Jena zuletzt 5:0 in Halberstadt. Im Derby veränderte er seine Startformation auf einer Position: Halili verdrängte Hehne auf die Bank. Rot-Weiß Erfurt blickte auf ein 1:0 gegen Chemnitz zurück. RWE-Trainer Fabian Gerber musste den verletzten Biek ersetzen, beorderte Ballo auf die Bank und ließ in Jena Lopes Cabral und Schwarz beginnen.

In der Baustelle Ernst-Abbe-Sportfeld, die mit 7326 Zuschauern ausverkauft war, belauerten sich beide Teams zunächst. Lopes Cabral feuerte in der 7. Minute nach einer zu kurzen Abwehr von FCC-Torwart den ersten Schuss ab, doch ein Jenaer Abwehrbein stand im Weg.

In der 19. Minute zeigte Krauß seine Dynamik. Erst erkämpfte er am linken Flügel den Ball, zog mit Tempo in den Strafraum, wo ihn Startsev von den Beinen holte. Verkamp nahm die Kugel und schoss den Strafstoß an den Pfosten.

Viel passierte weiter in den Strafräumen nicht. In der 28. Minute wurde eine Flanke von Erfurts Moritz ganz tückisch abgefälscht und ging knapp am kurzen Pfosten vorbei. Zumindest mal ein bisschen Gefahr.

Heißer wurde es da schon in der 33. Minute. Krauß nahm wieder Tempo auf, zog halblinks aus gut 20 Metern ab und RWE-Torwart Flückiger reagierte glänzend. Auf der Gegenseite segelte in der 38. Minute eine Flanke in den Carl-Zeiss-Fünfer, dort konnte Hoppe den etwas überraschten Mergel im letzten Moment noch blocken. Da wäre für den Erfurter Stürmer mehr drin gewesen. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Verkamp macht seinen Elfer-Fehlschuss gut

Nach Wiederanpfiff machte Verkamp seinen Elfmeter-Fehlschuss wieder gut. Krauß eroberte in der 51. Minute den Ball im Mittelfeld, zog in hohem Tempo in den Strafraum und bediente Verkamp mit punktgenauem Querpass. Im Fallen drückte der 25-Jährige den Ball über die Linie ins leere Tor. Erfurt musste sich kurz sammeln, in der 56. Minute kam Ciccarelli im Strafraum zum Abschluss, wurde aber erneut geblockt. Beim anschließenden Eckball köpfte Manu vorbei.

Carl Zeiss stand nun tiefer, Erfurt hatte im Offensivbereich mehr Ballbesitz. Doch da war ja auch noch Krauß. In der 69. Minute konnte die Erfurter Abwehr seinen Antritt über links nicht bremsen, die flache Hereingabe ins Zentrum schob Muiomo zum 2:0 ein. In der 74. Minute aber meldete sich RWE zurück: Moritz wuchtete eine Flanke vom linken Flügel von Felßberg platziert per Kopf ins Netz.

Nach rüdem Einsteigen im Mittelfeld - gleichsam ein taktisches Foul - holte sich Heim-Verteidiger Wolf in der 77. Minute Gelb-Rot ab, jetzt war das Derby wieder völlig offen. Und tatsächlich, in der 80. Minute zeigte Schiedsrichter Klemm auf den Punkt, diesmal für Erfurt, Handspiel von Gipson. Mergel führte aus und verwandelte hoch ins linke Eck. Zwei Minuten später packte Winterneuzugang Elva von der Strafraumgrenze den Schlenzer aus, doch er zielte um Zentimeter am Jena-Kasten vorbei.

Doch auch Carl Zeiss durfte man nicht abschreiben, Strietzel verfehlte in der 85. Minute das Erfurter Tor mit seinem Kopfball. Aber unter dem Strich gehörte die Schlussphase den Gästen, Jena versuchte vor allem über Krauß schnelle Umschaltmomente zu schaffen. Doch keine Mannschaft kam mehr zu Hochkarätern, weswegen sich beide Klubs mit einer Punkteteilung trennten.

Positiv: Zumindest während des Spiels waren auf den Rängen keine nennenswerten Störungen zu erkennen. Dabei vermeldete die Polizei, dass es in der Nacht vor dem Spiel im rund 30 Kilometer von Jena entfernten Bad Berka zu einer Schlägerei zwischen beiden Fangruppen gekommen war.

Zurück zum Sportlichen: Durch das Unentschiedene muss Erfurt die Tabellenführung an Energie Cottbus abgeben, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Jena rangiert aktuell auf Platz drei fünf Punkte hinter dem FC Energie, bei gleicher Anzahl absolvierter Spiele.

Der nächste Sonntag hält für Jena das nächste Kracher-Spiel bereit, diesmal gastiert die Klingbeil-Elf bei Energie Cottbus. Erfurt ist bereits am Mittwoch wieder gefordert, im Nachholspiel gegen den FSV Luckenwalde.