Jena gegen Bayern krasser Außenseiter: "Wir brauchen den perfekten Tag"

In der Liga trennen Carl Zeiss Jena und die Bayern-Frauen stolze 29 Punkte. Doch der erste Saisonsieg hat den Thüringerinnen vor dem ungleich erscheinenden Pokalduell am Abend Rückenwind gegeben.

Nur fünf Punkte auf dem Konto - und doch spricht Inga Schuldt im Interview mit dfb.de von guter Stimmung bei Carl Zeiss. Die 24-jährige Torfrau trifft mit den Thüringerinnen am Abend zum Auftakt des Pokal-Viertelfinals auf den Liga-Spitzenreiter und großen Favoriten Bayern München.

Stimmungsaufheller war ein 2:0 bei Werder Bremen, zugleich erster Saisonsieg des FCC, der den Rückstand auf Bremen und damit zum rettenden Ufer damit auf sechs Zähler einschmelzen konnte. "Wichtig ist, dass wir diesen Schwung jetzt in die anstehenden Aufgaben mitnehmen können", sagt Schuldt. "Gegen München sind wir natürlich klarer Außenseiter. Aber genau aus dieser Konstellation bezieht der DFB-Pokal seinen Reiz. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Und damit ist klar, dass auch für uns alles möglich ist."

Der Underdog will sich also keinesfalls vorher schon ergeben und zieht auch Kraft aus einem 0:3 in München Ende November, als Jena die Partie eine Stunde lang offen halten konnte. "Wir brauchen den perfekten Tag", weiß Schuldt aber auch und muss mit jeder Menge Arbeit für sich selbst und die Jenaer Abwehr ab 18.30 Uhr rechnen, wenn FIFA-Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer die Partie im Ernst-Abbe-Sportfeld anpfeifen wird (LIVE! bei kicker, TV bei Sky).

Lange Münchner Durststrecke

Schuldt, die die verletzte Anja Heuschkel als Kapitänin vertreten wird, hat registriert, dass die Bayern "nicht so konstant spielen wie in der Vorsaison". Vielleicht spricht deshalb auch Bayern-Coach Jens Scheuer vor dem Spiel davon, "dass es nicht leicht wird". Die Bayern blicken auf eine lange Durststrecke im Pokal zurück, den in den vergangenen sieben Jahren der VfL Wolfsburg gewinnen konnte. Der letzte Pokalsieg der Münchnerinnen liegt bereits zehn Jahre zurück. 2018 hatte der Deutsche Meister zuletzt im Endspiel gestanden. Und war Wolfsburg im Elfmeterschießen unterlegen.

Verzichten müssen die Münchnerinnen nach wie vor auf Marina Hegering, Ivana Rudelic, Sydney Lohmann und Laura Benkarth.