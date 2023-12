Jena feiert nächsten Sieg und klettert auf Rang sieben

Es war die einzige Partie des 16. Spieltags, die an diesem Wochenende wie gewohnt stattfand: Am Samstag feierte Carl Zeiss Jena einen 1:0-Erfolg über den ZFC Meuselwitz und zieht in der Tabelle vorbei.

Jena (Archiv) hatte knapp das bessere Ende für sich. IMAGO/Christoph Worsch