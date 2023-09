Jena beendet schwarze Serie: "Noch nicht alles Gold, was glänzt"

Große Erleichterung beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Am sechsten Spieltag gelang den Thüringern endlich der erste Saisonsieg.

Das 3:0 gegen den FSV Luckenwalde war ein auch in dieser Höhe verdient herausgespielter Erfolg. Trainer René Klingbeil fiel mehr als ein Stein vom Herzen: "Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Sieg. Wenngleich noch nicht alles Gold war, was glänzt", erklärte der 42-Jährige hinterher.

Nach dem Fehlstart kam an den Kernbergen allerdings auch keinerlei Unruhe auf, Klingbeil saß und sitzt fest im Sattel. Die Verantwortlichen vertrauen auf den eingeschlagenen Weg, bei dem vor allen Dingen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs eine Chance gegeben werden soll. Gegen Luckenwalde feierte so der erst 19-Jährige Justin Smyla sein Debüt. "Für ihn war es immer ein Traum, in seinem Stadion zu spielen. Er zeigt, dass sich harte Arbeit lohn", sagt Klingbeil, der die Talente behutsam aufbauen und nicht verbrennen will. Was den Youngstern noch fehlt, weiß der Trainer: "Es ist die Stabilität. Die holen sie sich aber mit Einsatzminuten." Ein Drittel des Jenaer Kaders besteht aus Spielern, die das Fußball-Abc in Jena erlernt haben. Und die Tür für weitere Talente aus der aktuellen A-Jugend, die am Samstag Eintracht Frankfurt aus dem DFB-Pokal geworfen hat, stehe immer offen, fügt Klingbeil an.

Und doch muss er nun weiter an seinem Team feilen, denn der erste Sieg glättet noch nicht alle Wogen. "Wir müssen uns in diese Saison hineinarbeiten", sagt Klingbeil, der von seinen Schützlingen vor allem "Mentalität" einfordert. Und er möchte, dass seine Jungs mit Druck umgehen können, an Krisen wachsen: "Der Druck war da, der Rucksack war schwer. Aber aus dieser Phase können wir viel lernen für den Weg, den wir noch zu gehen haben." Von eventuellen Aufstiegsträumereien, wie es sie im Vorfeld dieser Spielzeit gab, will man beim FCC vorerst gar nichts mehr wissen. "Dass wir in der vergangenen Saison das beste Rückrundenteam waren, interessiert jetzt niemanden mehr. Wir müssen im Hier und Jetzt in die Spur kommen", sagt Klingbeil, für den nun die Landespokalpause ansteht. Jena muss bei Thüringenligist Neustadt/Orla ran. "Auch da werden wir nicht locker lassen, niemanden schonen", kündigt er an. An die gezeigte Leistung gegen Luckenwalde wolle man da anknüpfen, schließlich ist der Gewinn des Pokals immer mit dem finanziell lukrativen Einzug in den DFB-Pokal verknüpft.