Jelisics Schachzüge führen beim FC Pipinsried zum Erfolg

Drei Auftaktpleiten, dann vier Siege. Der FC Pipinsried ist in der Regionalliga Bayern plötzlich Fünfter - auch weil eine Systemumstellung sofort greift.

Nach einem katastrophalen Saisonstart mit drei Niederlagen, einem Torverhältnis von 2:12 sowie der peinlichen 1:3-Niederlage nach Elfmeterschießen im Toto-Pokal beim Süd-Bayernligisten Türkspor Augsburg hat der FC Pipinsried den Schalter umlegen können und sich mit vier Siegen in Folge auf Rang 5 in der Tabelle katapultiert.

Im Heimspiel gegen den Aufsteiger Hankofen vor drei Wochen zeigte das Team von Spielertrainer Nikola Jelisic (27) eine deutliche Leistungssteigerung, Siege bei der U 23 des Club (1:0) und im Derby gegen Rain (3:0) erhöhten weiter das Selbstvertrauen der jungen Mannschaft. Die Serie gipfelte am vergangenen Freitag im deutlichen 4:1-Erfolg gegen Eichstätt, dem Angstgegner der Gelb-Blauen.

Die Mannschaft hat gemerkt, dass sie in der Regionalliga richtig was tun muss, um Erfolge einzufahren. Zunächst haben einige gedacht, das geht schon so. Nikola Jelisic

Zuvor hatten die Pipinsrieder in der Regionalliga noch nie gegen Eichstätt gewonnen, der letzte Sieg datiert vom Oktober 2014 aus der Bayernliga. Doch woher kommt diese plötzliche Leistungssteigerung der Mannschaft? Eine Erklärung gibt FCP-Trainer Jelisic. "Die Mannschaft hat gemerkt, dass sie in der Regionalliga richtig was tun muss, um Erfolge einzufahren. Zunächst haben einige gedacht, das geht schon so", so Jelisic.

Zusammen mit seinem spielenden Co-Trainer Pablo Pigl (30) zogen sie dann für das Team die richtigen Schlüsse. Erst wurde das System auf ein 3-5-2 geändert, dann Positionen. Benedikt Lobenhofer spielte in der Dreierkette fortan außen, Bernard Mwarome in der Mitte. Ein weiterer Schachzug war, Pigl auf die Sechs zu ziehen. So konnte der Routinier seine junge Mannschaft ordnen und führen. Dadurch entfaltete sich unter anderem Offensivtalent Halit Yilmaz (18), das bisher sechsmal getroffen hatte.

In der vergangenen Woche ist der FCP nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Mittelfeldspieler Marin Pudic (22) verpflichtet. Nach seiner Zeit im Nachwuchs beim FC Bayern München wechselte er zum SV Werder Bremen, kam dort allerdings nicht in der ersten Mannschaft zum Einsatz, sondern spielte 37-mal für die Regionalliga-Mannschaft.

Die letzten Verpflichtungen waren für den FCP ohnehin Gold wert. Mit Torhüter Felix Thiel (28, Illertissen) sowie Defensivspieler Lobenhofer (23, Augsburg II) und Mwarome (25, Heimstetten) konnte die dringend notwendige Erfahrung ins Team implementiert werden - es bleibt abzuwarten, ob Pudic ähnlich schnell mithelfen kann, den Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten.