Jeglertz wird neuer Nationaltrainer Dänemarks

Andree Jeglertz wird das Traineramt des dänischen Nationalteams nach der Weltmeisterschaft im Sommer übernehmen. Dafür gibt der Schwede seinen Job beim aktuellen schwedischen Tabellenvierten Linköpings FC auf.

Die dänische Frauen-Nationalmannschaft wird nach der WM in diesem Sommer in Australien und Neuseeland von einem neuen Nationaltrainer geleitet. Wie der Verband am Mittwoch bekanntgab, hat Andree Jeglertz einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben und folgt damit auf Lars Söndergaard, der seinen Rücktritt bereits vor einigen Wochen verkündet hatte.

Beidseitige Freude auf die Zusammenarbeit

Der zukünftige Nationaltrainer freut sich auf seine neue Aufgabe. "Ich bin sowohl stolz als auch glücklich über die Chance, Nationaltrainer Dänemarks zu sein. Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft weiterzuentwickeln und mit den vielen talentierten Spielerinnen und dem Personal zusammenzuarbeiten", wird Jeglertz in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert. Seine Ziele formulierte der 51-Jährige dabei deutlich: "Gemeinsam müssen wir gewinnen - und wir müssen die Dänen versammeln und begeistern."

Auch Peter Möller, Fußballdirektor des dänischen Fußballverbandes DBU blickt voller Erwartung in die gemeinsame Zukunft. "Die Frauen-Nationalmannschaft steht derzeit gut da und hat sich unter der Führung von Lars Söndergaard und dem Rest des Trainerstabs stark entwickelt. Es gab einen kleinen Generationenwechsel und mehrere talentierte, junge Spielerinnen gehören nun zum Kader." Das Team habe starke Ergebnisse erzielt, verwies Möller auf die Qualifikation für zwei Endrunden in Folge, darunter auch für die erste Weltmeisterschaft seit 16 Jahren. "Ich freue mich sehr, dass Andree sich bereit erklärt hat, die Nachfolge von Lars [Söndergaard] anzutreten."

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass er die Mannschaft, die Spielerinnen und den dänischen Frauenfußball noch weiter voranbringen wird" Peter Möller, Fußballdirektor DBU

Der ehemalige schwedische Profi verfügt laut Möller "über enormes Wissen und Erfahrung im Frauenfußball sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene." Und er sei ein Gewinner. "Es ist eine wirklich gute Kombination, wenn wir davon träumen, Dänemark zu vereinen und am Ende Titel zu gewinnen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er die Mannschaft, die Spielerinnen und den dänischen Frauenfußball noch weiter voranbringen wird“

Trainerdebüt im September gegen Deutschland

Mit Umea IK holte Jeglertz in der Saison 2003/04 den Champions-League-Titel, gewann insgesamt vier schwedische Meisterschaften und drei nationale Pokalwettbewerbe. Diese Erfolge brachten ihm fünfmal die Auszeichnung als Trainer des Jahres in der Damallsvenskan ein. Von 2009 bis 2016 trainierte er die finnische Nationalmannschaft der Frauen und erhielt 2012 für seine Arbeit den Preis als Trainer des Jahres in Finnland.

Seit 2020 ist der 51-Jährige als Cheftrainer des Dallmansvenskan-Klubs Linköpings FC tätig, der aktuell nach elf Spieltagen auf Tabellenplatz vier steht. Dieses Amt wird Jeglertz nun allerdings niederlegen. Seine Premiere an der Seitenlinie gibt er am 22. September. Dann geht es in der neu-gegründeten Nations League zuhause gegen Deutschland.