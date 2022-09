Slowenien hat Deutschland im Gruppenspiel nicht nur aufgrund eines überragenden Luka Doncic geschlagen. Die Titelverteidiger agierten defensiv anders als die jüngsten Gegner der DBB-Auswahl. Das Ergebnis ist ein Warnschuss für die Deutschen.

Von der Basketball-EM in Köln berichten Frederik Paulus und Carsten Schröter-Lorenz

Slowenien spielte bei deutschem Ballbesitz sogenanntes "hard hedge", sprich: Die Verteidiger der deutschen Blocksteller rückten immer wieder mutig und aggressiv heraus, um den deutschen Spieler in Ballbesitz zusätzlich unter Druck zu setzen. "Wir wollten körperlich in der Defensive sein", bestätigte Goran Dragic auf kicker-Nachfrage.

Bewusst in Kauf nahm sein Team zudem phasenweise, dass die Deutschen, allen voran Kapitän Dennis Schröder, ihr Glück vor allem von der Dreierlinie suchten. "Wir dachten, selbst wenn er das macht, nimmt er Deutschland damit anderes." Also: Ein Dreier-Versuch bedeutet kein Drive zum Korb oder Pass zum Mitspieler.

"Jeder weiß, dass Schröder nicht der beste Schütze ist. Aber wir haben gesehen, dass jeder sie hat machen lassen, was sie wollten", sagte Sloweniens Coach Aleksander Sekulic über die deutschen Guards Schröder und Maodo Lo. "Sie konnten organisieren und planen, was sie wollten.“ Deshalb habe man in Pick'n'Roll-Situationen "hard hedge" gespielt.

Der Plan ging auf. Nur zwölf von 37 deutschen Dreier-Versuchen waren erfolgreich, Schröder verbuchte drei von zehn. Die Deutschen trafen nur 12 Zweier-Versuche (von 24) - so viele wie der furios aufspielende Doncic auf der Gegenseite alleine traf (von 17).

Vor allem aber ging - anders als noch vor zwei Wochen beim Sieg der DBB-Auswahl in der WM-Qualifikation in München, das Rebound-Duell an die Slowenen (41:33). "Wir wussten, dass sie sehr gut als Team spielen und den Offensivrebound attackieren. Ich denke, dass war der Schlüssel: Ausboxen, den Ball bekommen", bestätigte Dragic. Und: "Luka hat gezeigt, wieso er der beste Spieler in diesem Turnier ist."