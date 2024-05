"Jeder Trainer wünscht sich so einen Spieler": Tränenreicher Zerbe-Abschied in Lemgo

Der Sport geriet ein wenig in den Hintergrund in der Phoenix Contact Arena, die Verabschiedungen beim TBV Lemgo Lippe dominierten, die Hausherren feierten am Ende ein deutliches 37:27 (19:11) gegen Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten.

Florian Kehrmann schenkt seinen drei Abgängen Lukas Zerbe, Emil Buhl Laerke und Finn Zecher einen Kaderplatz in der Anfangsformation und die scheidenden Spieler zahlten das Vertrauen mit Leistung zurück. "Ich konnte die Nach nicht so gut schlafen und bin sogar spazieren gegangen, was ich sonst nicht so gerne mache", erklärte der gebürtige Lemgoer Lukas Zerbe, der nur in der Saison im Vorfeld 2018/19 einmal fern der Heimat beim damaligen Zweitligisten TuS Ferndorf war. "Ich freue mich einfach auf das Spiel und hoffe, dass wir einen positiven Abschluss kriegen."

"Luki habe ich seit der B-Jugend unter meinen Fittichen gehabt. Dann war er ein Jahr weg und dann haben wir ihn wiedergeholt. Aber das war der Plan - ihn groß zu machen und dann zum großen THW Kiel zu geben. Sein Weg ist noch nicht zu Ende", so Kehrmann bei Dyn über Zerbe, der wie er einst auf der rechten Außenbahn heimisch ist und der Lemgo-Coach betont: "Jeder Trainer wünscht sich so einen Spieler, der alles für die Mannschaft macht. Der selbst sehr ehrgeizig ist, in allem, was er tut."

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt, Balingen konnte ein einziges Mal vorlegen - als Nikola Grahovac vom Kreis nach viereinhalb Minuten den Auftakttreffer setzte. "Wir haben am Anfang des Spiels zwei gute Abwehrreihen gesehen. Wir haben uns zuerst schwergetan und auch ein oder zwei kuriose Fehler im Gegenstoß gemacht. Trotzdem haben wir aber über eine sehr gute Abwehr das Spiel unter Kontrolle gebracht, haben sehr gut ins Tempospiel gefunden und bestrafen eigentlich jeden Fehler von Balingen. Wir gehen in die Tiefe und bekommen dann auch wirklich freie Würfe von außen. Das hatten wir uns auch so vorgenommen", verrät Kehrmann.

Die Gäste mussten schon beim 7:3 schnell die erste Auszeit nehmen, zur Pause schien beim 19:11 schon alles geklärt. "Ein gefährliches Ergebnis" nannte es Kehrmann, der " schon in der ersten Halbzeit durchwechseln konnte und den jungen Spielern die Möglichkeit geben konnte, ein wenig Bundesligaluft zu schnuppern.”

Den Start in Durchgang zwei verpatzen aber die Lipper und die Gallier zeigen noch einmal eine kurze Reaktion. "Dann kommen wir aber nicht gut rein, weil wir zwei Angriffe zu früh abschließen und das Sieben-gegen-Sechs nicht verteidigt bekommen", so Kehrmann und auch Tobias Heinzelmann sah das Spiel mit dem zusätzlichen Feldspieler als Plus an, das zum zwischenzeitlichen 20:16 führte.

"In der zweiten Halbzeit machen wir es richtig gut, gerade das Sieben-gegen-Sechs funktioniert richtig gut mit den Anspielen an den Kreis. Leider schaffen wir es dann hinten nicht, sind viel zu passiv und gehen nicht auf die Schützen raus und verlieren das Eins-gegen-Eins. Wo wir die Chance haben heranzukommen, verwerfen wir dann gute Chancen", so der Balinger, dessen Team dann schnell wieder zum 24:17 abreißen lassen musste.

"Entscheidend war glaube ich, dass wir vermehrt wieder in unser Angriffsspiel finden. Niels und Emil haben dann sehr viel Druck aufs Tor gebracht und es hat dann sehr viel Spaß gemacht, was die letzten zehn Minuten geschah. Es waren tolle Momente, wie z.B. das erste Bundesligator von Fynn Hasenkamp", so Kehrmann, dessen Team durch zwei gehaltene Siebenmeter von Urh Kastelic letztlich zweistellig gewann.

Lemgos Trainer zog schon ein zufriedenes Fazit der Saison, die am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart endet. Als Zehnter reisen die Lipper dann zu den vier Zähler schwächeren Schwaben. "Wir sind stolz darauf, dass wir eine Mannschaft sind, die im gesicherten Mittelfeld landet - auch wenn wir nicht die Mittel haben, wie andere Mannschaften, die hinter uns sind", so der Weltmeister von 2007, der betont: "Daran arbeiten wir."