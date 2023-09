Jeder Schuss ein Treffer - trotzdem hätte Darmstadt ein Problem

Der SV Darmstadt 98 gleicht auf dem Rasen einer Großbaustelle. In zahlreichen Punkten muss Trainer Torsten Lieberknecht mit dem Aufsteiger den Turnaround schaffen, um konkurrenzfähig zu werden.

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Tabellen-17. auch in zahlreichen Statistiken entsprechend schlecht abschneidet. Die Zahlen belegen, was für jeden Beobachte offensichtlich ist. Die Lilien haben vorne Probleme, hinten Probleme und kommen auch in weiteren Bereichen überraschend schlecht weg.

Die wenigsten Torschüsse

Mal angenommen, Luca Pfeiffer und Co. haben aus dem jüngsten Anschauungsunterricht bei VfB-Torjäger Serhou Guirassy gelernt und erzielen ab sofort mit jedem Torschuss einen Treffer, müssten die 98er dennoch um den Klassenerhalt bangen. Denn im Schnitt geben die Spieler nur 3,4 Torschüsse pro Spiel ab - gemeinsam mit Eintracht Frankfurt ist das der schlechteste Wert der Liga. Weil die Darmstädter zugleich auch die schlechteste Defensive der Liga stellen und es im Schnitt 3,2 Mal pro Spiel im eigenen Kasten klingelt, würde die 100-Prozent-Quote vor dem Tor künftig nur zu bestimmt ganz ansehnlichen Unentschieden reichen.

Der niedrigste xG-Wert

Die schwache Ausbeute schlägt sich auch im Vergleich zur Konkurrenz im schlechtesten Expected-Goals-Wert (xG) nieder. Nur 4,5 Tore waren in Summe in den bisher fünf Spielen zu erwarten. Weil zumindest die Chancenverwertung mit 28,6 Prozent Mittelmaß bedeutet, fielen mit sechs Treffern mehr als vorhergesagt. Als einziges Team der Liga gelang dem SV98 übrigens noch kein Tor nach der Halbzeitpause. Eigentore, wie zuletzt vom Stuttgarter Dan-Axel Zagadou rausgerechnet, erzielte Darmstadt erst zwei (!) Tore aus dem Spiel heraus. Beide gehen auf das Konto von Marvin Mehlem. Nur Köln gelangen ebenfalls nur so wenige Treffer aus dem Spiel heraus.

Die meisten Chancen zugelassen

Auch die Flut der Gegentore kommt nicht von ungefähr. Nach fünf Partien ließ Darmstadt bereits 41 Chancen zu (8,2 pro Partie) und teilt sich damit das Schlusslicht mit Bochum, Hoffenheim und Heidenheim. Zugleich werden aus 39 Prozent dieser gegnerischen Chancen am Ende Tore. Hier haben nur Augsburg (43,3 %) und Mainz (51,9 %) schlechtere Quoten. 12,2 Gegentore wären nach Expected Goals bisher für Darmstadt zu erwarten gewesen; mehr nur für Heidenheim (15,1). Allerdings kassierte Darmstadt 16 Gegentreffer, so viele wie sonst nur Bochum.

Die wenigsten Sprint und intensiven Läufe

All das ist wenig überraschend. Dass die Lilien aber auch im physischen Bereich zum Teil weit hinter der Konkurrenz liegen, verwundert. Die Laufleistung von 113,4 Kilometer wird nur von Augsburg (113,2) und Frankfurt (112,8) unterboten. Mit 177 Sprints pro Spiel und bisher insgesamt 2887 intensiven Läufen steht der SVD in diesen beiden Kategorien ganz unten im Ranking.

Das verwundert insofern, dass Mannschaften mit wenig Ballbesitz meist mehr laufen als ihre Gegenüber. Und Darmstadt hat im Schnitt nur 44 Prozent Ballbesitz. Noch weniger hat nur Mitaufsteiger Heidenheim (39 Prozent). Die Elf von Frank Schmidt passt im Vergleich zu den Lilien aber ins bekannte Muster rein, denn im läuferischen Bereich ist der FCH in ganz anderen Sphären unterwegs. Die 238 Sprints pro Spiel bedeuten Platz 3, mit 121,7 Kilometern pro Spiel laufen sie zudem der gesamten Konkurrenz davon.