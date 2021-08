"Jeder Pieks zählt": Viktoria Köln plant Impfaktion beim Pokalspiel

Am kommenden Montag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt Viktoria Köln die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal. Der Drittligist plant eine besondere Solidaritätsaktion.

Die Viktoria will einen Beitrag gegen Impfmüdigkeit leisten und auf diese Weise mithelfen, die Corona-Pandemie einzudämmen und zu überwinden. Der Klub läuft dafür gegen Hoffenheim nicht nur mit einem Sondertrikot auf, das den Schriftzug "Solidarität auf und neben dem Platz - Impfen! Jetzt!" trägt. Die Rechtsrheiner schaffen auch ein Impfangebot vor den Stadiontoren, das den Besuchern des Pokalspiels und anderen Interessierten offensteht. "Unsere Devise ist: Jeder Pieks zählt", betont Viktoria-Geschäftsführer Andreas Rettig, der ausdrücklich Hauptsponsor ETL dankt, dessen Werbeaufdruck für das Pokalspiel zugunsten der Aktion ersetzt werden darf.

Der Verein will nicht nur nach außen ein Zeichen setzen, sondern auch intern aufklären. "Der leitende Kölner Impfarzt Dr. Jürgen Zastrow hat einen Vortrag über die Bedeutung des Impfens vor Mannschaft und Mitarbeitern gehalten", sagt Rettig. Die komplette Jugendabteilung wurde mittels eines Elternbriefs mit einbezogen und auf das Impfangebot am Montag aufmerksam gemacht. Deshalb werden unter Zastrows Leitung auch speziell für das Impfen von Jugendlichen geschulte Kräfte vor Ort sein.

Gesellschaftliches Engagement ist sogar vertraglich fixiert

Für die Kölner Viktoria steht die Aktion stellvertretend für ein breites gesellschaftliches Engagement. Nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen bot der Klub unkomplizierte Hilfe an, außerdem sind die Spieler und Mitarbeiter sogar mittels einer sogenannten Gemeinwohlklausel vertraglich verpflichtet, durchschnittlich eine Stunde im Monat "sinnstiftende Dinge zu tun", wie Rettig erklärt. Mit dem Spielerrat werden dafür verschiedene Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, Soziales und Bildung ausgewählt, in denen sich die Viktoria-Vertreter engagieren.