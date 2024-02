"Jeder muss sich an die eigene Nase fassen": Toppmöllers eindringliche Warnung

Der Auftritt in Köln lag den Frankfurtern schwer im Magen. Vor allem die Art und Weise, wie man sich präsentiert hatte, wurmte die Hessen. Die Alarmglocken klingeln schon - und das recht laut.

"Wir sind sicherlich sehr enttäuscht über die eigene Leistung, weil wir nicht das gemacht haben, was es braucht", befand Kevin Trapp nach dem 0:2 in Köln und führte aus: "Wir kamen immer zu spät, sind gefühlt nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben nicht wirklich aufs Tor geschossen. Köln war die griffigere und bessere Mannschaft."

Das Spiel sei Trapp zufolge das "beste Beispiel" dafür gewesen, dass sich Eintracht selbst schlagen kann. Das lag an fehlenden Basics, wie Sportvorstand Markus Krösche feststellte. "Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen, nicht konsequent im Spiel nach vorne verteidigt", erklärte Krösche und schlussfolgerte: "Dann lädst du so einen Gegner ein. Wir haben das Spiel selbst verloren."

Du verlierst das Spiel durch so eine dämliche Aktion. Dino Toppmöller

Nicht nur für Krösche war klar, dass man Spiele bei einem Abstiegskandidaten gewinnen müsse, wenn man oben dranbleiben möchte. Das weiß auch Trainer Dino Toppmöller. "Wir hatten eine gute Möglichkeit, uns oben festzubeißen", sagte der 43-Jährige und stellte fest: "Es war mit Sicherheit mehr drin." Seine Spieler hätten "zu wenig Aggressivität und Power auf den Platz gebracht", nach Wiederanpfiff sei es zwar besser gewesen, aber dann habe der Platzverweis alles zunichte gemacht.

"Du verlierst das Spiel durch so eine dämliche Aktion", sagte Toppmöller mit Blick auf die Gelb-Rote Karte gegen Niels Nkounkou. "Wir hatten den Ball gewonnen, er muss nur zu Smolcic spielen. Solche Situationen zeigen, dass wir keine Spitzenmannschaft sind." Dabei gehe es nicht nur darum, zu kämpfen, "man muss auch besser Fußball spielen. Denn: Wenn du viele Bälle verlierst, dann kannst du auch keinen Druck erzeugen."

Der Anfang vom Ende: Niels Nkounkou wird des Feldes verwiesen. IMAGO/Herbert Bucco

Die Alarmglocken schrillen

Nach zuvor zehn Punkten aus vier Spielen war die Niederlage nun wieder ein Dämpfer, doch der hatte sich abgezeichnet, wie Krösche anmerkte. Denn: "Wir haben nicht die Leidenschaft angenommen, die Zweikämpfe nicht angenommen, hatten keine Zielstrebigkeit", sagte er mit Blick auf den schwachen Auftritt in Köln und gab zu: "Man muss ehrlicherweise sagen: Das war in den letzten Wochen schon so, obwohl die Ergebnisse gepasst haben." Diese Erkenntnis hatte nicht nur Krösche, auch Sebastian Rode verwies darauf, als er sagte: "Das ist schon gefühlt die letzten Wochen so, dass wir nicht so ganz in unser Spiel reinkommen."

Toppmöller wies zwar darauf hin, dass man die jüngeren Spiele differenziert betrachten sollte, so habe man beim 2:2 in Darmstadt nach 2:0-Führung "die Struktur verloren", beim 1:0 gegen Mainz "war es fußballerisch schlecht" und hatte "nichts mit fehlender Einsatzbereitschaft, Leidenschaft oder Power" zu tun, was in Köln gefehlt habe.

Der SGE-Trainer warnte eindringlich davor, sich von den guten Ergebnissen (zehn Punkte aus den vier Spielen zuvor) und anderen Ereignissen wie der Rückkehr der Afrika-Cup-Fahrer oder den im Winter getätigten Transfers blenden zu lassen. "Auf dem Papier ist es gut und schön. Es kommen renommierte Spieler, aber am Ende muss man das auf den Platz bringen", forderte Toppmöller: "Jeder muss sich an die eigene Nase fassen und sich fragen, mit welchen Ansprüchen er hergekommen ist und was er auf dem Platz zeigt. Wir müssen individuell und als Gruppe besser werden."