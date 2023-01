"Jeder ist für mich da": Becker äußert sich zu Wechselgerüchten

Viel wurde zuletzt über Sheraldo Becker geredet und geschrieben. Nun hat sich Union Berlins Stürmer erstmalig zu den Wechselgerüchten geäußert.

Aus Unions Trainingslager in Campoamor (Spanien) berichtet Jannis Klimburg

Einige Wechselgerüchte um Sheraldo Becker machen sich seit einigen Wochen breit. Bleibt Union Berlins bester Torjäger (sieben Tore, vier Vorlagen in der Bundesliga) in Köpenick oder verabschiedet sich der 27-Jährige bereits noch in dieser Transferperiode? Nun betonte Becker in einer Medienrunde zumindest: "Ich habe einen Vertrag, ich bleibe."

"Du weißt nie, was in der Zukunft passiert"

Was zwar nicht zwingend ein Treuebekenntnis darstellt, aber erstmal dürften die Fans etwas beruhigt sein. Vor allem Nottingham Forest und andere Vereine aus der Premier League sollen jüngst Interesse an dem pfeilschnellen Stürmer signalisiert haben. "Du weißt nie, was in der Zukunft passiert, aber mein Fokus liegt jetzt auf Union", so Becker. "Und wenn ich bleibe, gebe ich alles für Union, in jedem Spiel, in jedem Training."

Das war im Trainingslager im spanischen Campoamor zu sehen. Becker war eifrig, mit viel Spaß und der nötigen Konzentration bei der Sache. Das ging auch an Trainer Urs Fischer nicht vorbei, der Becker eine ordentliche Trainingsleistung während der neun Tage attestierte: "Er war sehr engagiert und viel mit Freude dabei." Aber auch er hätte am Ende einen etwas müden Eindruck hinterlassen. "Ich glaube, auch er hat die Vorbereitung gespürt."

"... dann ist es für Kopf und Körper nicht so einfach"

Diesen leicht erschöpften Eindruck vermittelte Becker auch in den finalen Spielen vor der WM-Pause, wo er nicht mehr so präsent schien wie noch in der fulminanten Anfangsphase, wo er zwischenzeitlich sogar an der Spitze der Torjägerliste stand. "Wenn du die letzten Spiele gewinnst, fühlst du dich vielleicht nicht so müde. Aber wenn du verlierst und drei Tage später direkt wieder antreten musst, ist es für Kopf und Körper nicht so einfach."

"Ich hatte viele Hochs und Tiefs"

Sowieso hatte Becker keine leichte Anfangszeit bei den Eisernen, weil er sich viel mit Verletzungen herumplagen musste und zudem nur wenig Spielzeit bekam. "Ich hatte viele Hochs und Tiefs. Vor allem was die mentale Ebene betrifft", so Becker, der in dieser Zeit vor allem sehr dankbar für die Unterstützung von jedem Einzelnen war. "Das Team hilft mir viel, die Trainer unterstützen mich. Jeder im Verein ist für mich da."

Eine prächtige Voraussetzung, um in der Rückserie wieder durchzustarten. Und diesmal vielleicht seine blendende Form auch zu halten.