"Jeder für sich agiert": Matarazzo macht den "Köpfe-Reiniger"

Die letzte Phase vor der Weihnachtspause war sicher nicht die beste der TSG Hoffenheim unter Pellegrino Matarazzo. Insofern stand der Trainer vor dem Wiederauftakt vor psychologischen Herausforderungen.

"Ich hatte das Gefühl, dass noch ein Rest drin war von der letzten Phase, in der wir noch nicht zu 100 Prozent zufrieden waren mit unseren Ergebnissen. Es ging ein bisschen darum, das zu reinigen", schilderte Matarazzo am Mittwoch, zwei Tage vor dem Hoffenheimer Gastspiel beim FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Mit jener Phase meint der Italo-Amerikaner die letzten fünf Partien vor der kurzen Winterpause. Da ergatterten die Kraichgauer beim 1:1 gegen Mainz 05 zwar einen äußerst glücklichen Zähler, ließen aber beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach und mit dem 3:3 gegen Darmstadt 98 deren fünf liegen. Vier Punkte zu wenig habe sein Team aus diesem Zeitraum, hatte Matarazzo bereits zum Jahresabschlussgespräch vorgerechnet.

Jeder hat ein bisschen eher für sich agiert als für die Mannschaft. Das war mein Gefühl, als es losging. Pellegrino Matarazzo

Entsprechend seien seine Schützlinge mit einem gewissen Bauchgrummeln am 2. Januar auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. "Unzufriedenheit, die ich als positiv bewerte, und Frust" nahm der 46-Jährige nach eigener Aussage in der Mannschaft wahr. Problematisch dabei: "Ich habe Energie auf dem Platz gespürt, aber nicht unbedingt im richtigen Kanal. Jeder hat ein bisschen eher für sich agiert als für die Mannschaft. Das war mein Gefühl, als es losging."

Also machte Matarazzo den "Köpfe-Reiniger", nahm sich viel Zeit für Gespräche mit seinen Akteuren. In den Augen des Coaches fruchtete dies: "Spätestens in den letzten zwei Tagen hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft eine andere Form gefunden hat, um als Einheit zu agieren und diesen Frust und die Energie in den richtigen Kanal zu bringen."

Im Fokus: Restverteidigung bei Ballverlust

Umso wichtiger, denn neben dem Faktor Kopf hat die TSG durchaus auch noch inhaltliche Aspekte, an denen sie trotz einer bis dato guten Hinrunde feilen sollte. Matarazzo nannte im Allgemeinen die Defensive und hier im Speziellen "Abläufe sowie Restverteidigung bei Ballverlust, um weniger Gegentore zu bekommen" als Arbeitsschwerpunkte.

Da ist das Kräftemessen mit dem Rekordmeister, der mit 49 Treffern die beste Liga-Offensive stellt, und dessen Toptorjäger Harry Kane direkt ein echter Gradmesser für die Abwehr …