"Jeder darf träumen": Bayern planen Coup in Barcelona

Nach dem Sieg von Eintracht Frankfurts Fußballern sind Münchens Basketballer heiß auf die nächste deutsche Überraschung in Barcelona. "Alles ist möglich" bei Spaniens Top-Klub.

Die stressige Auswärtstournee von Bayern Münchens Basketballern mit drei Euroleague-Spielen in fünf Tagen ging auch an Coach Andrea Trinchieri nicht spurlos vorbei. "Das hat sich schon etwas auf meinen Gemütszustand ausgewirkt. Ich bin zum falschen Hotelzimmer gegangen. In Istanbul hatte ich Zimmer 201, dann 407. Und trotzdem bin ich weiter zu 201 gelaufen", sagte der Italiener. "So einen Zeitplan habe ich persönlich vorher noch nie erlebt."

Die Strapazen aus dem Endspurt der Euroleague-Hauptrunde müssen die Münchner bis Dienstagabend (21.00 Uhr) abschütteln. Dann wartet im Viertelfinale das Spitzenensemble vom FC Barcelona um Ex-NBA-Profi Nikola Mirotic. "Wir versuchen physisch und mental in der bestmöglichen Verfassung zu sein für das Spiel", sagte Trinchieri und ergänzte: "Wenn das überhaupt möglich ist". Der Auftritt im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb sorgt für Kribbeln.

"Wenn Barcelona gut spielt und wir gut spielen, gewinnen sie"

Die Rollenverteilung im deutsch-spanischen Gipfel ist klar. "Wenn Barcelona gut spielt und wir gut spielen, gewinnen sie. Wenn sie gut spielen und wir spielen exzellent, gewinnen sie wohl immer noch", lautet Trinchieris simple Rechnung. Die Spanier seien "der heißeste Kandidat" auf den Euroleague-Titel.

Als Achter der Hauptrunde hatten sich die Münchner in einer turbulenten Saison für die Play-offs qualifiziert. Zwei Corona-Ausbrüche wirbelten den Terminkalender mehrmals durcheinander. Spieler fielen reihenweise aus, Partien wurden verlegt, das Training im Audi Dome zeitweise ausgesetzt. "Wir haben irgendwie überlebt", fasste Trinchieri die ereignisreiche Zeit zusammen.

Das Spiel gegen die Katalanen empfindet der 53-Jährige daher auch als Belohnung. "Wir haben das Ticket gewonnen, um gegen das beste Team zu spielen. Jeder darf träumen. Aber es gibt auch eine Realität. Träume sollten keine Bürde sein", erklärte Trinchieri.

Lucic: "Wir sind bereit, uns in jedem Spiel dagegenzustemmen"

Zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte konnten sich die Münchner für die K.o.-Runde in der Königsklasse qualifizieren. Im vergangenen Jahr scheiterte der Bundesligist im Viertelfinale an Olimpia Mailand. Gelingt gegen Barcelona der große Coup und der Einzug in das Final Four? "Klar ist, dass wir um den Sieg spielen", sagte Shooting Guard Andreas Obst. Teamkollege Vladimir Lucic ergänzte: "Wir sind bereit, uns in jedem Spiel dagegenzustemmen. Alles ist möglich."

Das Viertelfinale wird als Best-of-Five-Serie ausgespielt: Wer zuerst drei Partien gewinnt, ist weiter. Das zweite Spiel steht am Donnerstag (20.00 Uhr) ebenfalls beim FC Barcelona an. Die dritte Partie findet am 27. April (20.30 Uhr) im Audi Dome statt.