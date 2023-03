"Jede Nachricht war positiv": Verls Fan überrascht von Rückmeldungen

Lediglich ein Verl-Anhänger reiste zur Unterstützung mit nach Zwickau. Über die positiven Rückmeldungen wunderte sich Carsten Ewers, der mit Häme gerechnet hatte, im Nachgang.

Unterstützte den SC Verl am Samstag in Zwickau als einziger Fan: Carsten Ewers. IMAGO/Picture Point

Rund 390 Kilometer legte der SC Verl zum Gastspiel beim FSV Zwickau zurück. Neben der Mannschaft und dem Staff nahm lediglich ein Fan diese Strecke ebenfalls auf sich: Carsten Ewers. "Eigentlich sollte ein Fanbus nach Zwickau fahren. Der wurde aber kurzfristig abgesagt. Ich bin dann allein los", sagte der 42-Jährige, der "überrascht" war, alleine im Gästeblock zu stehen, gegenüber der "Neuen Westfälischen".

Die Fahrt nach Zwickau sei auch eine Trotzreaktion auf Häme anderer Fanklub-Mitglieder gewesen. Er habe sich immer wieder Sprüche von seinen "Kollegen" anhören müssen, dass er zwei Wochen zuvor nicht zum Gastspiel bei 1860 München (3:0) mitgereist war.

Ich wollte auch alleine meine Mannschaft nach vorne brüllen. Carsten Ewers

In Sachsen unterstützte er sein Team also nun allein: "Ich wollte auch alleine meine Mannschaft nach vorne brüllen und alles geben, um mein Team zu unterstützen. Das habe ich dann getan, so gut ich konnte."

Gelohnt hat sich die Reise mit dem Blick auf das Ergebnis aber nicht: Verl unterlag dem FSV mit 1:2. Persönlich zahlte sich der Ausflug hingegen durchaus aus. Nach der Partie gab er jedem Spieler durch den Zaun die Hand und bekam für seinen Einsatz auch viel Lob: "Die Rückmeldungen waren überwältigend. Ich bin sogar eher von Häme ausgegangen. Aber schon im Stadion waren alle nett zu mir. Im Nachgang habe ich viel Feedback bekommen. Jede einzelne Nachricht war positiv", freute sich Ewers.

Eine für ihn freudige Nachricht verbreitete sogar der Klub selbst nach dem Abpfiff über die sozialen Medien: "Gerne hätten wir Auswärtspunkte beim Spiel gegen den FSV Zwickau geholt und mit DIR gefeiert. Das hat leider nicht geklappt. Wir haben uns was überlegt und werden dich damit in den nächsten Tagen überraschen." Welche Überraschung der treue Fan bekommt, verriet der SCV aber nicht.