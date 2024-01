Jede Menge Profiklub-Nachwuchs beim U14-REWE-CUP

Zum 13. Mal findet das Internationale C-Junioren-Hallenfußballturnier in Graben-Neudorf statt. 15 Teams aus fünf Nationen sind 2024 dabei.

Am Sonntag geht es in der Pestalozzihalle wieder rund. Samys Photographie

Am Sonntag, den 7. Januar 2024, geht es in der Pestalozzihalle in Graben-Neudorf wieder rund. Mit Kunstrasen und Rundumbande ist alles für echten „Budenzauber" vorbereitet. Im Vorjahr war die Halle mit 1.000 Zuschauern bereits am Vormittag ausverkauft.

Angesichts der klangvollen Namen wird auch bei der 13. Auflage des U14-REWE-CUP wieder einiges los sein. Titelverteidiger Racing Strasbourg (Frankreich) ist ebenso dabei wie die PSV Eindhoven (Niederlande), Club Brügge (Belgien) und der FC Fulham (England). Der Nachwuchs deutscher Bundesligisten ist durch Teams von Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, TSG 1899 Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Köln vertreten.

Gespielt wird in drei Vorrundengruppen. Los geht es um 8.30 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem FC Fulham. Das Finale ist für kurz nach 16 Uhr vorgesehen.

Die drei Vorrundengruppen

Gr. WOHLFEIL Gr. BRAUN METALL Gr. LVM Leverkusen Stuttgart Mainz Karlsruhe Strasbourg Hoffenheim Köln Graben-N. K’lautern Mannheim Brügge Eindhoven Fulham Dortmund M‘gladbach

Der U14-REWE-CUP wird auch per Livestream übertragen. Weitere Infos hierzu gibt es auf der Homepage www.sggn.de und auf Instagram.