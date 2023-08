Jede Menge NBA-Erfahrung: Alba holt Brown für den Flügel

Alba Berlin hat am Dienstag seinen fünften Neuzugang für die kommende Saison in BBL und Euroleague vorgestellt.

Mit der Erfahrung von 292 Einsätzen in der NBA wechselt Flügelspieler Sterling Brown zu Alba Berlin. Der 28-Jährige kommt als fünfte Neuverpflichtung des Sommers zum Hauptstadt-Klub und hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.

Alba ist für den US-Amerikaner die erste Station in Europa. In der NBA lief Brown seit 2017 für die Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers auf. In der vergangenen Saison spielte der Profi bei den Lakers viermal an der Seite des deutschen Nationalmannschaftskapitäns Dennis Schröder, der inzwischen bei den Toronto Raptors anheuerte.

Ojeda räumt Eingewöhnungszeit ein

"Ich mag Sterling, seitdem ich ihn 2017 zum ersten Mal live spielen gesehen habe", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda: "Mit seinen Skills wird er uns in vielerlei Hinsicht helfen, auch wenn er etwas Zeit brauchen wird, um sich an den europäischen Basketball zu gewöhnen."

Zuvor hatten die Albatrosse Justin Bean, Elias Rapieque, Matteo Spagnolo und Matt Thomas neu unter Vertrag genommen. Bisherige Leistungsträger wie Maodo Lo, Luke Sikma, Jaleen Smith oder Tamir Blatt verließen den Klub.

Alba startet am 28. September mit einem Auswärtsspiel bei den MLP Academics Heidelberg in die neue Saison.