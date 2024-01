Jede Menge Erfahrung: Crailsheim verpflichtet 42-jährigen Darden

Die Hakro Merlins Crailsheim verstärken sich im Abstiegskampf: Der 42-jährige Tremmell Darden kommt bis Saisonende. Zuvor spielte er in der Bundesliga bereits für Ludwigsburg und den MBC.

Bundesliga-Schlusslicht Hakro Merlins Crailsheim hat auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt und Tremmell Darden verpflichtet. Der 42 Jahre alte US-Amerikaner unterschreibt bei den Zauberern einen Vertrag bis Saisonende. Vergangene Saison stand Darden für den Syntainics MBC auf dem Parkett und verbuchte durchschnittlich 9,3 Punkte und 4,1 Rebounds pro Begegnung in der BBL.

In Crailsheim bestreitet der variable Flügelspieler seine 20. Profisaison. Seit November 2018 hatte er 133 BBL-Spiele absolviert, neben dem MBC auch für die MHP Riesen Ludwigsburg. Zuvor stand Darden unter anderem bei den Euroleague-Teams Real Madrid und Olympiakos Piräus unter Vertrag.

Vielseitige Unterstützung im Abstiegskampf

Ingo Enskat, Sportlicher Leiter der Merlins, erhofft sich von Darden vielseitige Unterstützung im Kampf um den Klassenverbleib: "Wichtig war für uns, dass Tremmell ein Allrounder ist, der in ganz vielen Bereichen die Mannschaft unterstützen kann. Er ist mit seiner Erfahrung sehr wertvoll für das Team und kann zudem eine starke Achse mit den anderen Spielern bilden."

Trotz der schwierigen Tabellensituation freut sich der Routinier auf das nächste Kapitel seiner langen Karriere: "Ich habe nur Gutes über die Organisation und ihre Entwicklung mitbekommen. Ich will dem Team helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und den Klassenerhalt zu schaffen." Nach 14 Spielen in der BBL stehen für die Hohenloher lediglich zwei Siege zu Buche. Am Samstag geht es für Darden & Co. weiter gegen sein Ex-Team, den MBC.