Jeddeloh II unter Schock: "Jedem ist es freigestellt, ob er trainieren möchte"

Am vergangenen Samstag verunglückte Hannes Eckbauer bei einem Verkehrsunfall tödlich. Sein Verein, der SSV Jeddeloh II, versucht nun, den schweren Schock zu verarbeiten.

Ein Verein unter Schock: Nach dem Tod von Hannes Eckbauer ist die Mannschaft des SSV Jeddeloh II zum ersten Mal zusammengekommen. Der 19-jährige Spieler des SSV war am frühen Samstagmorgen tödlich verunglückt. Zuvor war Eckbauer in der Nacht auf einem E-Scooter von der Polizei kontrolliert worden. Hierbei stellten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille fest. Nach der anschließenden Entnahme einer Blutprobe durfte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. Etwa anderthalb Stunden später wurde Eckbauer im Oldenburger Stadtgebiet von einem Zug erfasst.

Am Samstagvormittag erfuhr der SSV von dessen Tod. Seitdem haben den Klub aus dem gesamten Land zahlreiche Beileidsbekundungen erreicht. Das für den Sonntag anvisierte Testspiel gegen den Drittligisten VfB Oldenburg wurde abgesagt. Eckbauer war im vergangenen Sommer vom JFV Edewecht zum SSV gewechselt. In der Regionalliga kam er in dieser Saison auf zwei Einsätze.

Hilfe von Seelsorgern

Spieler und Trainerstab des SSV haben sich am Dienstagabend im Aufenthaltsraum auf dem Trainingsgelände in Edewecht getroffen und miteinander gesprochen. "Das war sehr, sehr traurig", berichtet Geschäftsführer Gerhard Meyer. Der Verein hat dafür gesorgt, dass die Beteiligten bei Bedarf die Hilfe von Seelsorgern in Anspruch nehmen können. Jeder der Spieler geht anders mit diesem Schicksalsschlag um. Am Dienstag gingen im Anschluss an das Treffen noch einige auf den Platz, um ein paar Bälle zu spielen oder einige Laufrunden zu drehen. "Jedem ist es aktuell freigestellt, ob er trainieren möchte oder nicht", so Meyer. "Das kann jeder, je nach Lage, für sich entscheiden."

Der SSV hatte eigentlich in der vergangenen Woche die Vorbereitung auf die Rückserie aufgenommen. Das für den kommenden Samstag geplante Testspiel gegen den Oberligisten VfL Oldenburg fällt aus. An diesem Tag wird in Friedrichsfehn eine Trauerfeier für Eckbauer stattfinden, an der die Mannschaft teilnehmen wird. Gehofft wird, dass in der kommenden Woche der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann.