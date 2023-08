Jeddeloh II rehabilitiert sich gegen Meppen - Oldenburg kommt in Lübeck unter die Räder

Zweimal wurde am Mittwochabend in der Regionalliga Nord gespielt, zweimal verließen die vermeintlichen Underdogs den Platz als Sieger. Der SSV Jeddeloh II schlug den SV Meppen last-minute. Phönix Lübeck feierte auch gegen den VfB Oldenburg ein Schützenfest.

Jeddeloh II rehabilitiert sich

Der SSV Jeddeloh II wollte nach dem desaströsen 0:7 in Lübeck gegen den SV Meppen freilich anders auftreten. Der Auftritt vor heimischer Kulisse war dann auch deutlich besser. Gottschling fackelte in der 7. Minute nicht lange und besorgte aus der zweiten Reihe herrlich die frühe Jeddeloher Führung. Mitte des ersten Abschnitts wurde Meppen druckvoller, schaffte es bis zur Pause aber nicht auszugleichen. Der zweite Durchgang wurde deutlich intensiver. Evseev verwandelte einen vermeintlichen Handelfmeter zum Ausgleich (55.). Anschließend spielte fast nur noch Meppen. Janssen traf das Außennetz, Karademirs Flanke den Querbalken. Und Eixlers Kopfball lenkte Bohe eben noch über die Latte. In der Nachspielzeit bestrafte Jeddeloh den Chancenwucher der Gäste, als Dellwisch ein Zuspiel von rechts zum 2:1-Erfolg in die Maschen bugsierte. Für Meppen war es die zweite Pleite in Serie.

Lübeck lässt Oldenburg klar abblitzen

Der 1. FC Phönix Lübeck knüpfte an die 7:0-Gala gegen Jeddeloh II an und zeigte auch gegen Titelfavorit VfB Oldenburg eine gute Leistung. Beim 1:0 nach einer Viertelstunde profitierten die Gastgeber jedoch von einer Unsicherheit von Mielitz. Hyseni staubte den Abpraller mühelos ab. Oldenburg fiel wenig ein. Die beste Chance gehörte Schäfer, dessen Versuch Iloka aber noch von der Linie kratzte. Nach der Pause legte Phönix mit einem Doppelpack nach. Riedel lupfte sehenswert zum 2:0 ein, kurz darauf war Fritzsche mit dem 3:0 zur Stelle. Überraschend gelang Oldenburg 20 Minuten vor dem Ende der 1:3-Anschluss durch Joker Buchtmann. Der Treffer war letztlich jedoch nicht mehr als eine Randnotiz, denn gefährlich wurde Oldenburg den Gastgebern nicht mehr. Im Gegenteil: Lübeck machte es in der Nachspielzeit noch recht deutlich durch einen Stöver-Doppelpack.