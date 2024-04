2:0-Erfolg in Jeddeloh II: Phönix Lübeck verkürzt auf Hannover

Der 1. FC Phönix Lübeck nutzte das Nachholspiel beim SSV Jeddeloh II aus, um näher an Tabellenführer Hannover II heranzurücken, musste zunächst allerdings Geduld beweisen.

Die Gäste aus Lübeck verbuchten ein Übergewicht, taten sich gegen defensiv gut aufgestellte und kämpfende Gastgeber aber schwer, zu Torabschlüssen zu kommen. Es dauerte bis zur 29. Minute, ehe der 1. FC Phönix zum ersten Mal Torgefahr versprühte. Bergers flachen Abschluss, der am langen Pfosten nach einer Freistoßflanke an den Ball kam, konnte Jeddeloh II gerade noch abwehren. Den Nachschuss jagte Taritas deutlich drüber. Die beste Gelegenheit im ersten Abschnitt hatte allerdings Hyseni, der auf rechts den Ball behauptete, aber an Bohe scheiterte. Der Abpraller sprang Obushnyi vor die Füße, der die Kugel allerdings nicht unter Kontrolle brachte und ebenfalls noch geblockt wurde (37.).

Hälfte zwei startete mit der nächsten guten Möglichkeit für die favorisierten Gäste. Hartwigs Schuss, der sich aus kurzer Distanz im Fallen versuchte, verfehlte abgefälscht aber knapp sein Ziel (51.). Ein Phönix-Treffer lag nun in der Luft. Taritas ließ die nächste Gelegenheit, feuerte volley aus sieben Metern nach einer Flanke drüber (53.). Auf der Gegenseite zeigte sich Jeddeloh II nach einer Stunde mal gefährlich vor dem Lübecker Tor. Brinkmann köpfte allerdings knapp über den Querbalken und auch Janßen verpasste ein Zuspiel haarscharf. In der 69. Minute war dann für Engel vorzeitig Schluss, der nach einem Foul mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld musste. Sieben Minuten später platzte der Lübecker Knoten. Nach einem Steckpass tauchte Fritzsche alleine vor Bohe und platzierte die Kugel im langen Eck zur verdienten Führung. Ähnlich fiel auch der zweite Treffer. Diesmal wurde Bennets steil geschickt, der drei Minuten vor dem Ende für die Entscheidung sorgte.

Während der 1. FC Phönix Lübeck durch den 2:0-Erfolg seine Meisterchancen wahrt, wird die Luft im Tabellenkeller für den SSV Jeddeloh II immer dünner.