0:4 gegen Havelse: Jeddelohs Lage verschärft sich weiter

Jeddeloh II muss nach der Rückkehr von Björn Lindemann weiter auf einen Sieg warten. Gegen den TSV Havelse setzte es eine deutlich 0:4-Pleite.

Die Hausherren starteten engagiert und hatten durch Hoffrogge die erste gute Abschlussgelegenheit. TSV-Keeper Opitz wehrte den Versuch zur Ecke ab. Diese flog den Gastgebern dann jedoch um die Ohren. Havelse konterte, auf links ließ Riedel seinen Gegenspieler aussteigen, zog Richtung Zentrum und versenkte die Kugel wunderbar im rechten Knick (7.). Mit der frühen Führung im Rücken übernahm Havelse zunächst das Kommando und versuchte den zweiten Treffer nachzulegen. Jeddeloh brauchte etwas, fand Mitte der ersten Hälfte dann aber besser ins Spiel und hatte durch Janssens Pfosten-Kopfball, nachdem Opitz unter einer Flanke durchgesegelt war, die Riesenchance zum Ausgleich (26.). Bis zum Halbzeitpfiff hatten beide Teams weitere gute Chancen. Bennert scheiterte nach schönem Steckpass an Opitz (43.), während Mittelstädt in der darauffolgenden Szene auf der anderen Seite nur das Außennetz traf. Mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs erhöhte Havelse auf 2:0. Einen Freistoß bekamen die Gastgeber nicht aus dem Gefahrenbereich, Minz drückte die Kugel letztlich aus fünf Metern über die Linie (45.+2).

Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag. Jeddeloh machte Druck, treffen sollten aber wiederum die Gäste, die durch Düker auf 3:0 davonzogen (49.). Der SSV versuchte angesichts der nun deutlichen Hypothek mutig zu bleiben, kam auch immer wieder zu Abschlüssen. Doch trotz bester Gelegenheiten durch Hamid (59.) und Brinkmann (60.) war gegen die vielbeinige Abwehr der Garbsener und deren Torwart kein Vorbeikommen. Obwohl der Spielstand deutlich war, wurde es zehn Minuten vor dem Ende noch einmal hektisch, da Jeddeloh die Intensität in der einen oder anderen Aktion erhöhte. Infolge einer solchen Szene kam es zur Rudelbildung, in der sich Gottschling und Riedel jeweils glatt Rot abholten (85.). In der Nachspielzeit sorgte Stuhlmacher mit einem weiteren sehenswerten Treffer in den linken Winkel noch für den 4:0-Endstand aus Gästesicht.