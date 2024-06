Jeddeloh holt Saka aus Kiel

Diyar Saka läuft in der kommenden Saison für den SSV Jeddeloh II auf. Der Flügelspieler kommt von Holstein Kiel II zum SSV und unterschreibt im Ammerland einen Vertrag für ein Jahr. De 23-Jährige spielte in der Jugend für Werder Bremen und den JFV Nordwest. In Kiel kam er in der letzten Saison in 24 Spielen für die U 23 zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore. "Diyar kommt aus der Region und kennt den SSV Jeddeloh II. Wir sind gespannt, wie er sich nun ins Team einfügt und freuen uns über eine tolle Verstärkung in der Offensive“, sagt Trainer Björn Lindemann.