Jeddeloh-Coach Lindemann: Thailand oder Relegation

Nach dem 0:1 beim VfB Lübeck am Samstag könnte die Saison für den SSV Jeddeloh II doch noch in einem Fiasko enden.

Am finalen 36. Spieltag droht den Jeddelohern nicht nur das Abrutschen auf den Relegationsplatz, sondern nach sechs Jahren in der Regionalliga Nord gar noch der direkte Abstieg. Björn Lindemann versucht, den Fokus auf das Positive zu legen. "Wir haben es in der eigenen Hand", sagt der Trainer der Ammerländer. Gelingt dem SSV am kommenden Samstag ein Heimsieg gegen den TSV Havelse, ist der Klassenerhalt sicher.

Das Szenario eines direkten Abstiegs in die Oberliga war indes keins, mit dem der SSV sich - im Gegensatz zu vielen Konkurrenten im Tabellenkeller - in den vergangenen Wochen ernsthaft beschäftigt hat, doch der Bremer SV hat mit seinem starken Saison-Schlussspurt noch mal enormen Druck aufgebaut.

Mentale Stabilität

"Jeder hier kennt den Ernst der Lage und weiß genau, worum es geht", ist sich Lindemann sicher. Vor der Partie gegen die Havelser lastet nun, etwas überraschend, eine Menge Druck auf seinen Spielern, der dem ein oder anderen auch zu schaffen machen könnte. Gesetzt wird darauf, dass erfahrene Spieler wie Marcel Andrijanic, Shaun Minns, Julian Bennert und Kapitän Konstantin Engel im letzten Saisonspiel für die nötige mentale Stabilität sorgen.

Mit einem Sieg am Samstag würde die Mannschaft auch ihrem Trainer einen Gefallen tun. Dessen Familie ist am Sonntag in den Thailand-Urlaub aufgebrochen. Im Falle einer Relegation könnte Lindemann erst deutlich später nachfliegen. "Wenn die Saison vorbei ist, muss ich dann erst mal runterfahren", erzählt der Coach. Am liebsten würde Lindemann die Reise nach Thailand, wo er einst als Profi fünf Jahre lang (2012 bis 2017) gespielt hat, einige Tage nach dem Havelse-Spiel antreten. Und dies natürlich mit dem Klassenerhalt im Urlaubsgepäck.