Jean-Pierre Richter bleibt der TuS Dassendorf erhalten

Kontinuität beim Serienmeister: Die TuS Dassendorf baut auch in der kommenden Spielzeit auf Trainer Jean-Pierre Richter.

Seit dem 12.02.2019 heißt der Trainer der TuS Dassendorf Jean-Pierre "Jonny" Richter - und diese Tatsache wird sich so schnell nicht ändern, wie der Hamburger Oberligist am Dienstag via Facebook vermeldet. Vor wenigen Tagen habe der 34-Jährige seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag für die kommende Spielzeit verlängert. Sportliche Gründe für einen Wechsel gab es beim aktuell souveränen Tabellenführer in Staffel 1 und Serienmeister der Oberliga Hamburg ohnehin nicht: In 56 Ligaspielen unter Richters Ägide verlor die TuS nur vier Spiele. Sein Punkteschnitt: 2,54 Zähler.

"Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Jonny unseren erfolgreichen Weg weitergehen. Wir wissen hier alle ganz genau, was wir aneinander haben. Eine Nichtverlängerung stand für uns überhaupt nicht zur Disposition", so TuS-Sportchef Jan Schönteich. "Wir haben zusammen großartigen Erfolg, dabei Spiele und Titel gewonnen", wird Richter selbst in der Meldung zitiert, "ich habe hier alles, was ich mir als Trainer vorstelle. Die Herausforderung ist, uns weiter zielstrebig zu ergänzen und kontinuierlich zu entwickeln."