JBLH Weiblich: Viertelfinale der weiblichen A-Jugend fixiert

Nach dem Ende der Meisterrunde stehen in der Jugend-Bundesliga weiblich der A-Jugend nun auch die Paarungen für das Viertelfinale fest.

Drei Teams sind im bisherigen Saisonverlauf mit weißer Weste in die Play-offs gekommen. Der Buxtehuder SV, der Handewitter SV und Borussia Dortmund konnten sowohl in der Vorrunde wie auch in der Meisterrunde jeweils drei Siege feiern.

Der HC Leipzig hatte seine einzige Niederlage gegen Hannover-Badenstedt erlitten, holte sich aber durch den Direktvergleich mit Kornwestheim den Gruppensieg und trifft nun auf den Berliner TSC. Der Hauptstadtklub musste sich in der Vorrunde erst Buxtehude und später in der Meisterrunde Dortmund geschlagen geben. Der BVB trifft nun auf Kornwestheim.

Im anderen Tableau hatte der Frankfurter HC nach dem Remis gegen Bad Schwartau in der Vorrunde gegen Buxtehude die erste Niederlage der Saison erlitten und nun wartet das Duell mit dem Handewitter SV. Die Norddeutschen hatten der HSG Blomberg-Lippe die bislang einzige Saisonniederlage beigebracht, die Lipperinnen fordern nun Buxtehude.

Viertelfinale (09/10.03.24)

Berliner TSC - HC Leipzig

SV Salamander Kornwestheim - Borussia Dortmund

Frankfurter HC - Handewitter SV

HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV

Meisterrunde

Gruppe 1

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Borussia Dortmund 3 83:69 6:0 2 Berliner TSC 3 87:82 4:2 3 VfL Bad Schwartau 3 83:96 2:4 4 Thüringer HC 3 84:90 0:6

Gruppe 2

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Buxtehuder SV 3 101:74 6:0 2 Frankfurter HC 3 86:88 4:2 3 TSG 1846 Mz-Bretzenheim 3 79:94 2:4 4 JSG Mundenh./Rheingönh. 3 82:100 0:6

Gruppe 3

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 HC Leipzig 3 92:85 4:2 2 SV Salamander Kornwestheim 3 107:94 4:2 3 VfL Oldenburg 3 86:101 2:4 4 TV H-Badenstedt 3 79:84 2:4

Gruppe 4

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Handewitter SV 3 106:78 6:0 2 HSG Blomberg-Lippe 3 91:80 4:2 3 Frisch Auf Göppingen 3 90:100 2:4 4 HSG Bensheim/Auerbach 3 71:100 0:6

Vorrunde

Gruppe A

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Frankfurter HC 3 106:88 5:1 2 VfL Bad Schwartau 3 101:85 5:1 3 TuS Komet Arsten 3 76:83 2:4 4 SG Hamburg-Nord 3 66:93 0:6

Gruppe B

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Handewitter SV 3 93:75 6:0 2 TV Hannover-Badenstedt 3 97:84 4:2 3 SV Grün-Weiß Schwerin 3 75:78 2:4 4 SV Werder Bremen 3 75:103 0:6

Gruppe C

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Buxtehuder SV 3 96:70 6:0 2 Berliner TSC 3 77:67 4:2 3 JSG LIT 1912 3 84:88 2:4 4 BSV Sachsen Zwickau 3 72:104 0:6

Gruppe D

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 HC Leipzig 3 113:85 6:0 2 Frisch Auf Göppingen 3 96:98 3:3 3 HSG Hungen Lich 3 89:111 2:4 4 HC Erlangen 3 98:102 1:5

Gruppe E

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 SV Salamander Kornwestheim 3 117:85 6:0 2 HSG Bensheim/Auerbach 3 82:73 4:2 3 TSV Schwabmünchen 3 94:83 2:4 4 HSG Freiburg 3 65:117 0:6

Gruppe F

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 HSG Blomberg-Lippe 3 135:71 6:0 2 VfL Oldenburg 3 97:102 4:2 3 TV Aldekerk 3 86:103 2:4 4 DJK SF Budenheim 3 78:120 0:6

Gruppe G

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Thüringer HC 3 79:78 4:2 2 TSG 1846 Mz-Bretzenheim 3 73:70 4:2 3 Bergischer HC 3 75:82 2:4 4 TSV Bayer 04 Leverkusen 3 70:67 2:4

Gruppe H