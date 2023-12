JBLH weiblich startet in die Meisterrunde

Eine Woche vor Weihnachten startet die Meisterrunde der weiblichen Jugend-Bundesliga Handball (JBLH). In vier Vierergruppen werden die acht Viertelfinalisten gesucht, die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Runde der letzten acht Teams.

Gruppe 1:

17.12., 14 Uhr: Borussia Dortmund - VfL Bad Schwartau

17.12., 16 Uhr: Thüringer HC - Berliner TSC

Borussia Dortmund hat sich mit drei Siegen für die Meisterrunde qualifiziert, der VfL Bad Schwartau ist ebenfalls noch ungeschlagen. Beide Mannschaften stehen sich am 3. Advent um 14 Uhr gegenüber. "Wir erwarten mit Bad Schwartau einen starken Gegner, der viel Qualität mitbringt und extrem hohes Tempo geht. Wir wollen schauen, dass wir dieses Tempo entsprechend an den richtigen Stellen mitgehen und an den richtigen Stellen steuern", sagt Dortmunds Coach Dominik Schlechter.

"In der Meisterrunde schauen wir von Spiel zu Spiel. Es ist kein Gegner dabei, den ich auf einem anderen Niveau sehe - weder nach oben noch nach unten. Insofern rechne ich mit vielen ausgeglichenen Spielen." Olaf Schimpf vom VfL Bad Schwartau sagt vor dem Gastspiel im Ruhrgebiet:

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Meisterrunde ungeschlagen erreicht haben, uns damit auch schon für die JBLH für die kommende Saison qualifiziert haben. Es ist natürlich eine herausfordernde Gruppe, zwei Mannschaften mit Dortmund und Berlin standen im Final Four der B-Jugend und der THC verfügt immer über gute Mannschaften. Wir sind der Underdog. Aber in Frankfurt an der Oder haben wir gezeigt, dass wir gegen die großen Teams mithalten können. Deshalb ist bei uns viel Freude und das nicht nur weil bald Weihnachten ist", so Schimpf weiter.

Der Thüringer HC empfängt am Sonntag um 16 Uhr den Berliner TSC. Thüringer hat sich nach einer klaren Zehn-Tore-Niederlage in Leverkusen gefangen und konnte die Gruppenspiele gegen den BHC und Mainz-Bretzenheim für sich entscheiden und gewann die Gruppe. Der Berliner TSC wurde in seiner Vorrundengruppe Zweiter, musste sich lediglich dem Buxtehuder SV geschlagen geben.

Gruppe 2:

16.12., 19 Uhr: Buxtehuder SV - TSG 1846 Mainz-Bretzenheim

17.12., 14 Uhr: Frankfurter HC - JSG Mundenheim/Rheingönheim

Zum Auftakt der Meisterrunde empfängt der Buxtehuder SV, der sich in der seine Vorrundengruppe souverän mit drei Siegen abschloss, am Samstagabend um 19 Uhr die TSG Mainz-Bretzenheim, die in ihrer Vorrundengruppe Zweiter wurde und vor allem mit dem Erfolg gegen die Juniorelfen aus Leverkusen für eine Überraschung sorgte.

"Wir wollen mit einem Sieg starten. Wir sind sehr gut drauf. Wir sind leider von Krankheiten gebeutelt, aber stehen im Verein zusammen. Wir treffen auf Mainz, die eine sehr gute Vorrundengruppe gespielt haben und gegen Leverkusen zur Halbzeit mit 15:5 geführt haben. Die TSG spielt wie wir auch einen schnellen Ball. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen das Spiel gewinnen und wollen auch ins Viertelfinale einziehen", berichtet BSV-Coach Adrian Fuladdjusch.

Der Frankfurter HC, der sich im Final Four in Blomberg Platz 3 sicherte und auch in der neuen Saison die Vorrunde ungeschlagen als Gruppensieger abschloss, empfängt am 3. Advent um 14 Uhr die JSG Mundenheim/Rheingönheim, die sich im Rennen um Platz 2 überraschend gegen die HSG Stuttgart/Metzigen durchsetzen konnte.

"Wir gehen in die Meisterrunde mit dem Ziel das Viertelfinale zu erreichen. Allerdings wird dieses natürlich schwer. Wir wissen nicht, wo wir stehen. Wir haben die eine kranke und angeschlagene Spielerinnen, wir müssen sehen, wer spielen kann oder nicht. Allerdings haben wir einen großen Kader. Die Chancen auf das Weiterkommen stehen für alle vier Mannschaften gleich. Ich rechne mit drei ausgeglichenen Spielen in der Meisterrunde", sagt Frankfurts Coach Pawel Kaniowski.

Gruppe 3:

17.12., 15 Uhr: HC Leipzig - TV Hannover-Badenstedt

17.12., 15 Uhr: SV Salamander Kornwestheim - VfL Oldenburg

Der HC Leipzig trifft am 3. Advent zum Auftakt der Meisterrunde auf den TV Hannover-Badenstedt. "Wir freuen uns riesig auf die nächsten Spiele in der A-Jugend und darauf, dass wir zwei Heimspiele haben. Unsere Gruppe wird eine echte Herausforderung sein und uns alles abverlangen. Leider haben wir aktuell einige Verletzungssorgen, sodass ich uns fürs Wochenende eher als Außenseiter sehe", sagt HCL-Coach Jacob Dietrich.

Badenstedts Coach Max Gutzeit sagt zum Duell in Leipzig: "Unser Minimalziel haben wir mit der Qualifikation für die Meisterrunde bereits erreicht. Ich sehe Leipzig in unserer Gruppe als Favorit und um Platz 2 kämpfen wir mit Kornwestheim und Oldenburg. Wir haben relativ viele krankheitsbedingte Ausfälle, allerdings gehe ich davon aus, dass es aktuell allen Mannschaften so geht. Trotzdem wollen wir gewinnen und das merkt man uns auch im Training an. Insgesamt freuen wir uns auf die Meisterrunde und schauen am Ende wo wir stehen."

"Badenstedt spielt einen schnellen Ball, hat viele interessante Spielerinnen mit unterschiedlichen Stärken und macht einen sehr eingespielten Eindruck. Natürlich haben wir versucht, uns bestmöglich vorzubereiten, aber durch die Ansetzungen in der 2. Liga und der wJB wird das ein echt hartes Wochenende", so Dietrich, der sich um eine Spielverlegung bemüht hatte: "Da ich selber auch noch beim Deutschlandcup der Jungs bin, war die fehlende Kooperationsbereitschaft von Badenstedt, einen anderen Spieltermin zu finden, schon etwas irritierend. Aber da müssen wir jetzt durch. Wie immer, werden wir dementsprechend alles versuchen, um die ersten zwei Punkte in der Meisterrunde zu erkämpfen."

Der SV Salamander Kornwestheim empfängt zum Auftakt der Meisterrunde am 3. Advent um 15 Uhr den VfL Oldenburg. "Uns erwartet mit dem VfL Oldenburg ein Gegner, dessen Stärken ich vor allem im Tempospiel sehe. Grade im Umschaltspiel nach Gegentoren beim schnellen Anspiel schätze ich sie stärker ein als uns. Sie werfen viele Tore aus der ersten und zweiten Welle, sodass es für uns darauf ankommen wird das Tempo von Oldenburg mitzugehen und möglichst schnell umzuschalten. Da wir in der Meisterrunde zwei Heimspiele haben liegt unser Fokus darauf beide Heimspiele möglichst erfolgreich zu gestalten. Ein klares Ziel im Sinne einer Platzierung haben wir uns für die Meisterrunde nicht gesetzt", sagt Kornwestheims Trainerin Daniela Bahmann.

Gruppe 4:

16.12., 17 Uhr: Handewitter SV - TPSG FA Göppingen

16.12., 17.30 Uhr: HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach

Der Handewitter SV eröffnet am Samstagabend um 17 Uhr die Meisterrunde mit einem Heimspiel in der Wikinghalle in Handewitt gegen TPSG FA Göppingen. "Grundsätzlich haben wir unsere Ziele mit dem Erreichen der Meisterrunde und der direkten Qualifikation zur JBLH für die nächste Saison bereits erreicht. Was nun noch kommt, ist sozusagen das Sahnehäubchen auf diese Spielzeit. Auf uns warten spannende Spiele in der Gruppe, Blomberg ist sicherlich der Favorit. Göppingen und Bensheim sind attraktive Gegner. Wir sehen uns nicht als Favorit in dieser Gruppe. Wir wollen die Spiele genießen und das Maximum herausholen", sagt Handewitts Coach Peer Linde.

Der Deutsche Meister HSG Blomberg-Lippe empfängt am Samstagabend um 17.30 Uhr die HSG Bensheim/Auerbach in der Sporthalle an der Ulmenallee. "Wir freuen uns, dass wir mit einem Heimspiel in die Meisterrunde starten. Es ist zudem schön, dass wir zwei Heimspiele in dieser Runde haben. Bensheim kennen wir aus der letzten Saison, auch damals haben wir gegen das Team aus Hessen die Meisterrunde eröffnet. Wir wollen natürlich das Viertelfinale erreichen", sagt Blombergs Coach Ruben Vosshans.

Bensheims Coach Sascha Kuhn sagt zum Auftakt der Meisterrunde: "Wir haben eine schwere Gruppe mit Meister Blomberg, Handewitt und Göppingen erwischt. Wir gehen sicherlich als Außenseiter in diese Runde. Zudem sind wir personell etwas gebeutelt und haben einige Langzeitverletzte, vor allem im Rückraum. Wir freuen uns auf die Spiele, es ist vor allem etwas Besonderes gegen den Deutschen Meister zu spielen. Wir schauen einfach, dass wir eine ordentliche Runde spielen und die bestmöglichen Ergebnisse erzielen."