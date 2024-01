JBLH weiblich: Fünf Teams stehen bereits im Viertelfinale

Borussia Dortmund, der Frankfurter HC, der Buxtehuder SV sowie der Handewitter SV und der amtierende Deutsche Meister HSG Blomberg-Lippe haben bereits die Tickets für das Viertelfinale gelöst. Die drei weiteren Viertelfinalisten werden am letzten Spieltag der Meisterrunde, der am Karnevalswochenende stattfindet, sowie möglicherweise eine Woche später mit dem Nachholspiel von Leipzig und Oldenburg ausgespielt.

Gruppe 1:

Borussia Dortmund - Berliner TSC 27:25

VfL Bad Schwartau - Thüringer HC 36:32

Borussia Dortmund hat durch den zweiten Sieg in der Meisterrunde das Viertelfinale vorzeitig erreicht, denn gegen beide möglichen Verfolger hat man den Direktvergleich gewonnen. Gegen den Berliner TSC gewann die Truppe um Keeperin Norah Kothen mit 27:25. Vor 117 Zuschauer waren die sechzig Minuten hart umkämpft und bis in die Schlussphase offen. Erst der Treffer zum 27:25 durch Frida Heimann stellte den Sieg für die Schwarz-Gelben unter Dach und Fach. Für Borussia Dortmund erzielte Mara Birk fünf Treffer, für die Gäste aus Berlin waren Katharina Bär, Kristina Fodjo und Julia Balzer jeweils fünfmal erfolgreich.

Die Grundlage für den Sieg gegen den Thüringer HC hatte der VfL Bad Schwartau im "Do or die"-Spiel, wie Coach Olaf Schimpf die Partie im Vorfeld nannte, im ersten Durchgang als sich die Gastgeberinnen vor 227 Zuschauer einen 17:11-Vorsprung herausspielen konnten. Bad Schwartau reist nun am kommenden Sonntag zum Berliner TSV, beide haben aktuell 2:2 Zähler.

Nur zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte der THC noch einmal bis auf 14:17 und 15:18 verkürzen. Danach bauten die Mädels aus der Marmeladenstadt den Vorsprung wieder aus und landeten am Ende einen hochverdienten 36:32-Erfolg, der die Hoffnung auf den Einzug ins Viertelfinale weiterleben lässt. Für den VfL Bad Schwartau avancierten Line Milla Ruge (11 Tore), Paulina Jordt (6 Tore) und Janne Kim Overbeck (5 Tore) zu den erfolgreichsten Torschützen. Bei den Gästen aus Thüringen waren Dilayla Alarslan achtmal und Kyara Rackwitz sechsmal erfolgreich.

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Borussia Dortmund 2 58:45 4:0 2 Berlinger TSC 2 54:55 2:2 3 VfL Bad Schwartau 2 56:63 2:2 4 Thüringer HC 2 60:65 0:4

Gruppe 2:

Frankfurter HC - TSG Mainz-Bretzenheim 31:21

JSG Mundenheim/Rheingönheim - Buxtehuder SV 25:36

In der Gruppe zwei steht bereits nach dem zweiten Spieltag fest, dass der Frankfurter HC und der Buxtehuder SV ins Viertelfinale einziehen, beide Teams ermitteln am 10. Februar in Buxtehude den Gruppensieger. Für die TSG Mainz-Bretzenheim und die JSG Mundenheim/Rheingönheim steigt am 10. Februar ihr letztes Spiel in der Jugend-Bundesliga in dieser Saison. Beide Teams zählen zu den positiven Überraschungen der Spielzeit 2023/2024.

Wenig Mühe hatte der Frankfurter HC mit dem Überraschungsteam der Vorrunde, der TSG Mainz-Bretzenheim, im zweiten Spiel der Meisterrunde, zumindest in Halbzeit zwei. Nach zehn Minuten lagen die Gastgeberinnen mit 3:4 gegen das Team aus Rheinland-Pfalz, das ohne die angeschlagene U18-Nationalspielerin Alissa Werle antreten musste, zurück. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang es den Bretzenheimerinnen sogar in der Schlussphase die Führung auf 10:8 und 11:9 ausbauen.

Doch schon zur Halbzeit übernahmen die favorisierten Gastgeberinnen das Kommando und lagen mit 13:12 in Front. Im zweiten Durchgang wurde dieser Ein-Tore-Vorsprung kontinuierlich ausgebaut, ehe nach sechzig Minuten ein klarer 31:21-Erfolg für den FHC an der Anzeigentafel stand. Beim FHC waren Lin Lück achtmal sowie Dajana Schnabel und Zoe Hanna Helbig fünfmal erfolgreich. Für die Gäste aus Bretzenheim erzielte Amy Joy Blümel acht Treffer.

Der Buxtehuder SV hat sich nach kurzer Abtastphase einen souveränen 36:25 bei der JSG Mundenheim/Rheingönheim herausgespielt. Nach dem 3:3-Unentschieden nach sechs Minuten setzten sich die Gäste aus dem Norden der Republik mit 8:3 ab. Diesen Vorsprung baute man bis zur Pause bis auf 19:11 aus. Mitte der zweiten Halbzeit lag Buxtehude sogar mit 14 Treffer (ab dem 28:14) vorn, in der Schlussphase konnten die Gastgeberinnen nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Für die Gastgeberinnen trafen Johanna Benz und Marlis Marder jeweils sechsmal, bei den Gästen waren Lilli Frey (8 Tore) und Neele Ahrndt (7 Tore) die erfolgreichsten Torschützinnen.

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Buxtehuder SV 2 69:52 4:0 2 Frankfurter HC 2 64:48 4:0 3 TSG 1846 Mz-Bretzenheim 2 48:64 0:4 4 JSG Mundenh./Rheingönh. 2 52:69 0:4

Gruppe 3:

SV Salamander Kornwestheim - TV Hannover-Badenstedt 32:26

16.02.2024, 18.00 Uhr: VfL Oldenburg - HC Leipzig

Der SV Salamander Kornwestheim hat den zweiten Sieg in der Meisterrunde erzielen können und den TV Hannover-Badenstedt mit einer 26:32-Niederlage im Gepäck auf die Heimreise geschickt. Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde konnten sich die Gäste ab Minute zwanzig erstmals mit drei Treffern (12:9) absetzen. Bis zur Halbzeitpause baute man diesen Vorsprung sogar bis auf sechs Treffer (18:12) aus.

Zwar konnte Hannover immer wieder bis auf maximal drei Tore Rückstand verkürzen, doch das Spiel konnte die Mannschaft von Max Gutzeit nicht mehr drehen. Am Ende stand ein hochverdienter 32:26-Erfolg der Gastgeberinnen. Für Kornwestheim avancierten Jade Oral (12 Tore) und Lara Däuble (7 Tore) sowie Aylin Bornhardt (5 Tore) zu den erfolgreichsten Torschützinnen. Bei den Gästen aus Hannover trafen Chiara Lavinia Rohr und Elies Charlott Mertens jeweils sechsmal.

Das zweite Spiel des 2. Spieltages der Meisterrunde in der Gruppe 3 zwischen dem VfL Oldenburg und dem HC Leipzig steigt erst am 16. Februar um 18 Uhr, beide Teams verloren die Auftaktspiele und müssen dringend den ersten Sieg einfahren, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 SV Salamander Kornwestheim 2 75:59 4:0 2 TV H-Badenstedt 2 53:57 2:2 3 HC Leipzig 1 25:27 0:2 4 VfL Oldenburg 1 33:43 0:2

Gruppe 4:

HSG Bensheim/Auerbach - Handewitter SV 27:39

HSG Blomberg-Lippe - TPSG Frisch! Auf Göppingen 35:34

Auch in der Gruppe stehen mit dem Handewitter SV und dem amtierenden Deutschen Meister HSG Blomberg-Lippe bereits nach dem zweiten Spieltag die beiden Viertelfinalisten fest. Beide Teams werden am letzten Spieltag im direkten Duell in Handewitt den Gruppensieger ausspielen. TPSG Frisch! Auf Göppingen und die HSG Bensheim/Auerbach bestreiten am 11. Februar ihr letztes Bundesligaspiel in der Spielzeit 2023/2024.

Einen klaren Sieg bei der HSG Bensheim/Auerbach landete der Handewitter SV am 2. Spieltag der Meisterrunde. Damit löste das Team von Peer Linde bereits das Ticket für das Viertelfinale. Schon zur Halbzeit hatten sich die Norddeutschen eine 19:13-Führung herausgespielt. Mit viel Spielfreude und viel Offensivspektakel ging es in Halbzeit zwei weitere. Am Ende stand ein 39:27-Erfolg für das Team von Peer Linde. Für das Team aus Südhessen waren Pauline Borrmann sechsmal sowie Marleen Kern und Zoe Davenport jeweils fünfmal erfolgreich. Für die Gäste aus Handewitt erzielten Pia Orzol neun und Lotta Christiansen sieben Tore.

Die HSG Blomberg-Lippe hat Frisch! Auf Göppingen geschlagen. Völlig unnötig wurde die Partie, die scheinbar schon frühzeitig entschieden war, noch einmal spannend. So hatte sich die HSG zehn Minuten vor dem Spielende einen Sieben-Tore-Vorsprung herausgespielt, doch die Göppingerinnen kämpften unermüdlich. Selbst ein 30:34-Rückstand zwei Minuten vor dem Spielende ließ den Kampfgeist der Gäste nicht kleiner werden. Mit dem Schlusspfiff sorgte Sophie Grupp noch für den 34:35-Endstand, Göppingen verpasste nur haarscharf eine Überraschung. Für den amtierenden Deutschen Meister erzielten Merle Pauser (9 Tore) und Carolin Jaron (6 Tore). Für die Gäste aus Göppingen waren Greta Fündling neunmal und Lea Watzl achtmal erfolgreich.

chs, Markus Hausdorf