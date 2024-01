JBLH: Erste Teams können Viertelfinal-Ticket lösen

Während die EM 2024 Fahrt aufgenommen hat, biegt auch die weibliche Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) auf die entscheidende Phase in der Meisterrunde ein. Spieltag zwei steht an, die ersten Mannschaften können einen großen Schritt Richtung Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft gehen oder sogar schon das Ticket dafür lösen.

Gruppe 1:

21.01.2024, 15.00 Uhr: Borussia Dortmund - Berliner TSC

21.01.2024, 16.30 Uhr: VfL Bad Schwartau - Thüringer HC

Am Sonntag treffen die beiden siegreichen Mannschaften des 1. Spieltages der Meisterrunde aufeinander. Borussia Dortmund erwartet den Berliner TSC. "Wir erwarten mit dem Berliner TSC einen richtig starken Gegner, der mit den Jahrgängen vor zwei Jahren Deutscher Meister in der B-Jugend geworden ist. Sie haben viel individuelle Qualität auf allen Positionen. Wir sind jedoch selbstbewusst, sind zum Ende des Jahres immer besser reingekommen und - wir spielen zu Hause. Insofern freuen wir uns auf ein tolles Spiel", sagt Dortmunds Coach Dominik Schlechter.

Mit dem VfL Bad Schwartau und dem Thüringer HC treffen die beiden Mannschaften ohne Punkte in der Gruppe 1 der Meisterrunde aufeinander. Um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren, sind beide Mannschaften zum Siegen verdammt.

"In dieser schwierigen Gruppe, wo lauter gute Mannschaften sind, die einen größeren Namen als der VfL Bad Schwartau haben, ist die Partie gegen den Thüringer HC ein Do-or-Die-Spiel. Wir müssen gewinnen, um noch eine Chance haben weiterzukommen. Der THC nach seiner Auftaktniederlage genauso. Ich denke, dass unsere Halle voll sein wird, wir freuen uns auf das Spiel und schauen mal, was möglich ist", sagt Bad Schwartaus Coach Olaf Schimpf.

Gruppe 2:

20.01.2024, 18.00 Uhr: Frankfurter HC - TSG Mainz-Bretzenheim

21.01.2024, 14.00 Uhr: JSG Mundenheim/Rheingönheim - Buxtehuder SV

Die TSG Mainz-Bretzenheim gehörte in der Vorrunde zu den Überraschungsmannschaften. Als Neuling gelang der Mannschaft von Florian Besch der Sprung in die Meisterrunde, in der Vorrunde ließ man Mannschaften wie den Bergischen HC und vor allem den TSV Bayer 04 Leverkusen hinter sich und konnte gegen beide Mannschaften gewinnen. Nach der Auftaktniederlage geht es nun nach Frankfurt an der Oder, die Mannschaft wird bereits einen Tag vor dem Spiel anreisen.

"Den zweiten Spieltag gehen wir mit genauso viel Mut und Freude an, wie die letzten Spieltage. Wir werden versuchen alles reinzuwerfen und die 2 Punkte zu entführen. Menschlich ist die Mannschaft absolut in Takt, obwohl einige Mädels gerade mitten im Abistress stecken", sagt Besch vor dem Duell in Frankfurt an der Oder am Samstagabend.

"Die Spieltage in der Jugend-Bundesliga sind für die Mädels immer etwas Besonderes und wir alle freuen uns darauf wieder spielen zu dürfen. Nach der Pause wissen wir noch nicht, wie wir drauf sind. Wir wollen natürlich ein gutes Spiel und guten Handball zeigen. Wir wollen voll auf Sieg spielen", sagt FHC-Coach Pawel Kaniowski.

Auch im Duell JSG Mundenheim/Rheingönheim gegen Buxtehuder SV trifft ein Verlierer auf einen Gewinner des 1. Spieltages. Der BSV will den zweiten Sieg einfahren und einen großen Schritt Richtung Viertelfinale machen.

"Wir treffen auf einen guten Gegner, der auch schon in den ersten Bundesligaspielen dieser Saison gezeigt hat, zu was er imstande zu leisten ist. Im Sauerland-Cup haben wir auch gegen die JSG gespielt und zu Beginn mit 1:6 zurückgelegen, die Partie am Ende noch gewonnen. Wir sind gewarnt und das Spiel gehen wir hochkonzentriert an", sagt BSV-Coach Adrian Fuladdjusch, der mit seiner Mannschaft bereits am Samstag anreisen wird.

Gruppe 3:

21.01.2024, 15.00 Uhr: SV Salamander Kornwestheim - TV Hannover-Badenstedt

16.02.2024, 18.00 Uhr: VfL Oldenburg - HC Leipzig

"Nach der Weihnachtspause geht es endlich wieder los. Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel in Kornwestheim. Der Gegner hat seine Stärken in der Offensive und im Tempospiel. Es wird ein schnelles und spannendes Spiel mit vielen Toren", sagt Badenstedts Coach Max Gutzeit vor dem Duell in Kornwestheim am Sonntagnachmittag. Auch im Süden der Republik freut man sich auf das Duell mit dem Team aus Niedersachsen.

"Ich schätze Hannover als stärkste Mannschaft in unserer Gruppe ein. Insofern wird es für uns sicher schwierig am Sonntag. Sie haben eine sehr starke Torhüterin mit einem kompakten, großen Innenblock davor. Fehler werden umgehend durch einen Gegenstoß der schnellen Linksaußen bestraft. Wir werden versuchen vor allem in die Breite zu agieren und Abschlüsse aus der Distanz über den Innenblock möglichst zu vermeiden. Dennoch gehen wir selbstbewusst in dieses letzte Heimspiel und freuen uns auf die Herausforderung", sagt Daniela Bahmann vom SV Salamander Kornwestheim.

Das zweite Spiel des 2. Spieltages der Meisterrunde in der Gruppe 3 zwischen dem VfL Oldenburg und dem HC Leipzig steigt erst am 16. Februar um 18 Uhr, beide Teams verloren die Auftaktspiele und müssen dringend den ersten Sieg einfahren, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Gruppe 4:

20.01.2024, 16.00 Uhr: HSG Bensheim/Auerbach - Handewitter SV

21.01.2024, 15.00 Uhr: HSG Blomberg-Lippe - TPSG Frisch! Auf Göppingen

Die HSG Bensheim/Auerbach hat die Auftaktpartie mit 22:33 klar in Blomberg verloren und erwartet am Samstagnachmittag den Handewitter SV, der zu Beginn der Meisterrunde einen 43:28-Erfolg über Frisch! Auf Göppingen einfahren konnte.

"Flensburg ist ein starker Gegner. Wir gehen zu Hause sicherlich nicht als Favorit ins Spiel, werden aber mit unserer Mannschaft alles versuchen und sind personell nicht so aufgestellt, wie wir es gerne hätten. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die Partie und das es im neuen Jahr endlich wieder los geht. Wir werden sehen, dass wir Handewitt so lange wie möglich Paroli bieten wie es geht und vielleicht eine Überraschung zu landen", sagt Bensheims Coach Sascha Kuhn.

"Für uns steht nach einer langen Pause durch Weihnachten und Neujahr eine weite Reise an. Wir versuchen die Tour, die durch die Witterungsbedingungen natürlich beeinflusst wird, so einfach wie möglich zu gestalten, um so wenig Körner wie möglich zu lassen. Ich hoffe, dass die Mannschaft nach der Pause stabil ist und ihre Performance auf das Spielfeld bringen kann, um bei einer heimstarken Mannschaft konkurrenzfähig zu sein. Ich rechne mit einem engen Match. Es wird sicherlich darauf ankommen, wie wir die Reise wegstecken und natürlich auch ins Spiel finden", sagt Peer Linde zum Auswärtsspiel in Südhessen.

Der deutsche Meister HSG Blomberg-Lippe möchte im Heimspiel am Sonntag gegen Frisch! Auf Göppingen den zweiten Sieg einfahren und einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gehen. "Wir freuen uns auf das zweite Spiel in der Meisterrunde. Göppingen wird es sicherlich deutlich besser gestalten wollen als in Handewitt, dennoch wollen wir unser Heimspiel gewinnen. Göppingen wird uns alles abverlangen, wir müssen sicherlich bis zum Schluss alles investieren, um beide Zähler einzufahren", sagt Blombergs Coach Ruben Vosshans.