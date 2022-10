Jattas Wunsch: HSV-Aufstieg statt Derby-Rekord

Bakery Jatta spielt bereits in seiner siebten Saison für den HSV und steht am Freitagabend, wie Teamkollege Sonny Kittel, vor seinem siebten Hamburger Derby. Nur drei Profis haben das Stadt-Duell St. Pauli gegen den HSV im Profi-Fußball häufiger erlebt.

Der 24-Jährige lächelt verlegen als der kicker ihm die Namen André Trulsen, Richard Golz und Harald Spörl nennt. Sie haben zehn, neun und acht Derbys gespielt und Jatta gesteht: "Ich habe die Namen bisher noch nicht gehört. Ich hätte aber auch nicht gewusst, dass ich schon sechs Derbys gespielt habe."

Diese Anzahl ruft zwei Gedanken in ihm hervor: "Es ist natürlich toll, dass ich so viele miterleben durfte, weil diese Spiele besonders sind. Aber diese Zahl zeigt auch, dass es in den letzten Jahren zu viele Derbys gegeneinander gab." Soll heißen: Eigentlich wollte der HSV die 2. Liga längst wieder nach oben verlassen haben, anstatt nun schon im fünften Jahr nacheinander mit dem Nachbarn die Klingen zu kreuzen.

Drei weitere Treffen wären zum Rekord nötig - darauf will Jatta verzichten

Um Derby-Rekordhalter zu werden, bräuchte Jatta nach dem Duell an diesem Freitag noch drei weitere Treffen mit St. Pauli, gemäß der Zielvorgabe aber würde er liebend gern darauf verzichten. "Das Hamburger Derby ist wirklich geil, aber statt des Rekords hätte ich lieber den Aufstieg." Am Millerntor will er den nächsten Schritt in diese Richtung gehen, nachdem er bei den letzten Aufeinandertreffen jeweils im Mittelpunkt gestanden hatte: Bei der 2:3-Pleite auf St. Pauli wurde dem HSV nach einem klaren Foul an ihm beim Stand von 1:1 ein Elfmeter verweigert, das Rückspiel im Volkspark entschied er mit einem sehenswerten Schuss zum 2:1-Sieg. Der einzige Wermutstropfen: Pandemiebedingt waren nur 2000 Zuschauer im Stadion. "Ich erinnere mich genau, dass ich es in dem Moment trotzdem unglaublich laut fand. Es waren zwar nicht viele Menschen im Stadion, aber der Torschrei war total emotional."

Klar ist: Diesen Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird es voll, das Millerntor ist seit Wochen restlos ausverkauft. Trifft Jatta wieder entscheidend, wäre es dieses Mal gleichbedeutend damit, das Gros der Zuschauer zum Schweigen zu bringen.