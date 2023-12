Jattas besondere Reise in besonderen Zeiten

Die Reise nach Berlin tritt Bakery Jatta unfreiwillig ausgeruht an. Ausgerechnet im Derby auf St. Pauli (2:2) musste der Gambier seine Gelbsperre abbrummen. Der Pokalgegner Hertha BSC indes ist für ihn ebenfalls besonders.

Jatta verbindet besondere Erinnerungen mit dem Hauptstadtklub, gute wie schlechte. In der laufenden Spielzeit hat der 25-Jährige gegen den Bundesligaabsteiger beim 3:0 am 3. Spieltag sein erstes Saisontor erzielt, die Aufeinandertreffen mit der "alten Dame" im Mai 2022 hingegen waren für ihn doppelt schmerzhaft: Er verlor die Relegation - und fast vier Monate seiner Karriere.

Verheerende Folge

Jatta war bereits mit muskulären Problemen in das Hinspiel im Olympiastadion gegangen, musste dementsprechend beim 1:0-Sieg mit dick bandagiertem Oberschenkel vorzeitig raus. Vor dem Rückspiel versuchte er alles, ging für das Traumziel Bundesliga im vollen Bewusstsein ins Risiko. Die verheerende Folge: Er konnte das 0:2 nicht verhindern und erlitt einen Muskelbündelriss, fehlte bis in den darauffolgenden Herbst.

Für Jatta spielen die Erinnerungen am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nur eine untergeordnete Rolle, er denkt allenfalls an die laufende Pokalrunde zurück: In der 1. Runde bei Rot-Weiss Essen (4:3 nach Verlängerung) erzielte der Rechtsaußen einen Doppelpack, in der 2. Runde in Bielefeld (4:3 im Elfmeterschießen) rettete er den HSV unmittelbar nach seiner Einwechslung mit seinem Kopfballtreffer überhaupt erst in die Verlängerung. "Ich mag den Pokal", sagt er dementsprechend, "und das Gefühl, wenn man weiterkommt." Seine Hoffnung ist, die persönliche Erfolgsstory im laufenden Wettbewerb fortzusetzen: "Ich hoffe, es wird am Mittwoch wieder mein Abend."

Jattas Vertrag läuft aus

Ein weiterer Jatta-Tag würde auch im Poker um die Zukunft helfen. 2016 bekam er als 18-Jähriger die Chance in Hamburg, 2018 verlängerte der damalige Sportvorstand Ralf Becker den Kontrakt langfristig zu für Jatta damals sehr ordentlichen Bezügen. Aber: Im aktuellen Gehaltsgefüge gehört Jatta klar zu den Geringverdienern, ist sportlich hingegen dem damaligen Status des Perspektivspielers entwachsen. Der vor rund fünf Jahren geschlossene Vertrag endet am 30. Juni 2024, und hinsichtlich einer Verlängerung sind beide Seiten bei den wirtschaftlichen Vorstellungen noch deutlich auseinander. "Ich bin gern hier, beim Rest vertraue ich meinem Management", sagt Jatta und schiebt nach, dass ihm eigentlich gar nicht nach pokern ist: "Ich hoffe, alles geht klar." Doch klar ist auch: Selbst mit einer Verdoppelung des aktuellen Jahresgehalts (rund 350 000 Euro) würde er noch nicht zu den absoluten Top-Verdienern aufschließen.

Vorerst aber zählt für Jatta nur Berlin. "Pokalspiele sind immer besonders", sagt der Flügelstürmer. Vor allem er hat die bisherigen Partien des HSV in dieser Pokalrunde zu Besonderen gemacht.