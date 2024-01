Jatta: Folgt auf die Entwarnung bald Klarheit?

Beim 2:2 im Test gegen die PSV Eindhoven am Sonntag war Bakery Jatta kurz vor Ende der Partie mit muskulären Problemen vom Feld gegangen. Tags darauf stand Hamburgs Flügelstürmer wieder auf dem Trainingsplatz in Sotogrande. Folgt auf die Entwarnung nun auch Klarheit in der Zukunftsfrage?

Würde am liebsten seinen Vertrag in Hamburg verlängern: Bakery Jatta. IMAGO/Steinbrenner