Jatta fehlt Sturm mehrere Wochen

Seedy Jatta wird Sturm Graz mehrere Wochen fehlen. Der Offensivmann hat sich im Cup-Spiel gegen den GAK einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen. Es ist bereits die zweite Verletzung in der laufenden Saison.

Nun herrscht also Gewissheit. Seedy Jatta wird dem SK Sturm Graz erneut mehrere Wochen fehlen. Der Offensivmann der Steirer hat sich im ÖFB-Cup-Spiel gegen den GAK einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen und wird der Elf von Trainer Christian Ilzer in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Rechtsfuß hat bereits mit dem Reha-Training in Messendorf begonnen.

Für den 20-jährigen Norweger ist es bereits die zweite Verletzung in dieser Spielzeit. Im August zog sich Jatta, für den der Vizemeister stolze 2,6 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hatte, Brüche an mehreren Lendenwirbel-Querfortsätzen zu. Während dieser Zeit verpasste er fünf Pflichtspiele der Grazer. Nun wird der variable Offensivspieler erneut für einige Zeit zusehen müssen.