Jarstein zurück auf dem Rasen

Der Cheftrainer fehlt, der Co-Trainer fehlt, aber wenigstens der langjährige Stammkeeper von Hertha BSC ist zurück: Erstmals nach seiner Knie-Operation stand Rune Jarstein (37) am Dienstag wieder auf dem Rasen.

Der Norweger hatte sich Anfang Dezember einer Knie-Operation unterziehen müssen und schon zuvor eine längere Leidenszeit hinter sich gebracht. Ende März 2021 war Jarstein an COVID-19 erkrankt, wegen eines vergleichsweise schweren Verlaufs hatte er sich damals für mehrere Tage in die Berliner Charité begeben müssen. Die Vorbereitung auf die aktuelle Saison verpasste er wegen der Folgen einer Herzmuskelentzündung und eines zweimonatigen Sportverbots. Jarsteins bislang letztes Spiel für Hertha liegt ziemlich genau ein Jahr zurück (3:0 gegen Leverkusen/21. März 2021).

Neben den acht Hertha-Profis, die zu ihren Auswahlteams abgereist sind, fehlte am Dienstag auch Lukas Klünter (Erkältung) - und das Trainer-Gespann. Chefcoach Felix Magath (Corona) ist weiterhin in Hotel-Quarantäne, sein schottischer Assistent Mark Fotheringham musste wegen Rückenproblemen aussetzen. Die erste Übungseinheit der neuen Woche leitete deshalb Offensivcoach Vedad Ibisevic, unterstützt von den Athletiktrainern Werner Leuthard und Henrik Kuchno.

Angreifer Stevan Jovetic, der die vergangenen beiden Bundesliga-Spiele (0:2 in Gladbach, 3:0 gegen Hoffenheim) wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, stand auf dem Trainingsplatz. Er soll dem Vernehmen nach zumindest bis Freitag in Berlin bleiben. Damit steht Jovetic, der Kapitän der montenegrinischen Nationalmannschaft, seinem Land am Donnerstag im Testspiel in Armenien nicht zur Verfügung. Möglich ist aber ein Einsatz am kommenden Montagabend. Dann empfängt Montenegro in Podgorica Griechenland.