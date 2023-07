Jarstein gegen Hertha: Gerichtstermin verlegt

Seit dem 1. Juli ist er vertragslos, aber mit Hertha BSC ist Rune Jarstein (38) noch nicht fertig. Jetzt wurde in der juristischen Auseinandersetzung ein neuer Termin vor dem Arbeitsgericht anberaumt.

Der Plan war klar. Rune Jarstein, nach schwierigen Zeiten mit einer schweren Coronavirus-Infektion, einer Herzmuskelentzündung und einer Knieblessur wieder zurück im Trainings- und Testspielbetrieb, sollte als Backup von Oliver Christensen in die Saison 2022/23 gehen. Als Anker in der mit jungen Keepern gespickten Torwartabteilung, der neben Christensen auch der soeben aus Bochum gekommene Tjark Ernst und Robert Kwasigroch angehörten.

Aber Mitte August 2022 kam es zum großen Knall. Jarstein vergriff sich nach Klubansicht gegenüber Torwarttrainer Andreas Menger im Ton. "Es ist etwas vorgefallen, was nicht der Tagesordnung entspricht", sagte der damalige Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, der inzwischen selbst gegen seine eigene Kündigung und den Klub juristisch vorgeht. „Das war schon ein bisschen heftiger. Aus Vereinssicht gab es keine Chance, um das noch zu regeln."

Jarstein wurde suspendiert, die Kündigung folgte - und der Norweger wehrt sich seitdem juristisch. Ein Gütetermin Ende 2022 brachte kein Ergebnis, ein erster Kammertermin im März wurde wegen einer Erkrankung der Richterin abgesagt. Der für diese Woche vorgesehene Termin wurde gecancelt, da sich ein Prozessteilnehmer laut Gericht im Urlaub befindet. Die Verhandlung soll nun am 17. August stattfinden.

Erst das Comeback, dann der große Knall

Jarstein, im Januar 2014 als Ersatzmann für Thomas Kraft von Viking Stavanger geholt, war bei Hertha jahrelang die Nummer 1. 164 Bundesliga-Spiele, 72 A-Länderspiele für Norwegen, selbst nach der Verpflichtung von Alexander Schwolow als neuem Stammkeeper im Sommer 2020 kämpfte sich Jarstein zurück ins Tor - ehe ihn im Frühjahr 2021 eine schwere Coronavirus-Infektion, wegen der er sogar in die Berliner Charité musste, und in der Folge eine Herzmuskelentzündung inklusive Sportverbot lange matt setzten. Im Sommer 2022 kam er zurück und gab Anfang Juli 2022 im Testspiel gegen Babelsberg nach 468 Tagen sein Comeback im Hertha-Tor - wenig später folgte der große Knall.

Ob Jarstein, dessen Vertrag bei Hertha zum 30. Juni ausgelaufen ist, seine Karriere beendet oder in der Heimat fortsetzt, ist derzeit noch offen. Zunächst will der Norweger das Kapitel Hertha gerichtlich abschließen. Und die im Vorjahr Jarstein zugedachte Rolle als Mentor für die jungen Torhüter hat in dieser Saison Rückkehrer Marius Gersbeck (28).