Jarstein: Comeback nach 468 Tagen

COVID-19 inklusive Klinikaufenthalt, Herzmuskelentzündung, Sportverbot, Knie-Operation: Aber jetzt ist für Hertha-Keeper Rune Jarstein (37) die Leidenszeit zu Ende. Am Samstag soll er sein Comeback geben.

Seinen bislang letzten Einsatz für Hertha BSC hatte Rune Jarstein am 21. März 2021 - beim 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Es folgten eine Coronavirus-Infektion mit einem vergleichsweise schweren Verlauf und der Aufenthalt in der Berliner Charité, eine Herzmuskelentzündung inklusive zweimonatigem Sportverbot - und Anfang Dezember eine Knie-Operation. Ende März war der 71-fache norwegische Nationalspieler auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Aktuell - in den Trainingslagertagen von Kienbaum - macht er einen guten Eindruck. Die logische Folge: In Herthas zweitem Testspiel der laufenden Vorbereitung kehrt Jarstein zwischen die Pfosten zurück - nach 468 Tagen. Für die Partie am Samstag bei Nordost-Regionalligist SV Babelsberg 03 (16 Uhr) plant Trainer Sandro Schwarz mit einem Job-Sharing zwischen Oliver Christensen (23) und Jarstein. Im ersten Test gegen TuS Makkabi (7:0) am Mittwoch durften sich die Youngster Tjark Ernst (19) und Robert Kwasigroch (18) jeweils eine Halbzeit beweisen.

Christensen geht als Nummer 1 in die Saison

Schwarz ist im engen Austausch mit Torwarttrainer Andreas Menger. "Ich kenne auch nur vom Hörensagen, wie es letztes Jahr war, dass Rune da gesundheitlich immer wieder die eine oder andere Problematik gehabt hat", sagt Schwarz. "Aber er ist bei uns im Trainingsbetrieb und wird morgen, um einen Eindruck zu haben, 45 Minuten spielen. Dann sind wir auch schlauer." Die interne Marschroute für die aktuelle Transferperiode ist klar: Erreicht Jarstein annähernd sein altes Level, will Hertha in der aktuellen Torwart-Konstellation in die Saison gehen: mit Christensen als Nummer 1. Sollte es Zweifel an Jarstein geben, werden die Berliner auf dieser Position vermutlich nachlegen.

Wir werden nochmal richtig ranklotzen, was Umfang und Intensität angeht. Hertha-Trainer Sandro Schwarz

Unabhängig vom Personal im Tor sind Schwarz‘ Erwartungen an den Test in Babelsberg klar: "Wir werden heute Nachmittag (Freitag, d. Red.) nochmal richtig ranklotzen, was Umfang und Intensität angeht. Morgen gilt es dann, mit müden Beinen Widerstände zu überwinden. Wir werden mehr gefordert sein als gegen Makkabi Berlin, weil es ein Regionalligist ist. Wichtig ist, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen und Inhalte umsetzen, was Intensität, Gegenpressing und Vorwärtsverteidigen angeht. Das wollen wir sehen." Am Freitagnachmittag und Samstagvormittag absolviert der Bundesligist seine letzten Einheiten im Camp im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum. Schwerpunkt des Trainingslagers war die Arbeit gegen den Ball, gegen Ende der Woche rückte auch das Positionsspiel stärker in den Fokus. Schwarz' Bilanz klingt positiv: "Es waren intensive Tage, mit dem Samstag werden wir zehn Einheiten in sechs Tagen absolviert haben. Das war ein straffes Programm, mit dem einen oder anderen Prinzipientraining, was wichtig war. Für den jetzigen Stand sind wir zufrieden - mit dem Wissen, dass wir in den nächsten Wochen noch draufpacken müssen."

Schwarz will die Trainingsgruppe verkleinern

Die sieben Nationalspieler (Alderete, Boyata, Björkan, Dardai, Ekkelenkamp, Pekarik, Piatek) stoßen am Montag zum Team, dann steht für sie zunächst die Medizin- und Leistungsdiagnostik an. Am Montag soll auch Stevan Jovetic, der am Mittwoch aus dem Urlaub zurückgekehrt war und zuletzt über Oberschenkelprobleme klagte, ins Mannschaftstraining zurückkehren. Über Jessic Ngankam, der sich am Dienstag im Training am Knie verletzt hatte und zudem über Magen-Darm-Probleme klagte, sagt der Coach: "Bei ihm werden wir am Wochenanfang abwarten, was die ärztliche Untersuchung ergibt. Da wollen wir kein Risiko eingehen, wir kennen die Geschichte mit seiner Kreuzbandoperation."

Winter-Zugang Dong-Jun Lee (nach Sprunggelenksverletzung und Muskelproblemen), der in den Tagen in Kienbaum individuell trainierte, soll beim zweiten Camp in England (12. bis 23. Juli in Burton-upon-Trent) voll einsteigen. Klar ist, dass die Reisegruppe in England ein anderes Gesicht haben wird als in Kienbaum. Schwarz: "Es geht nicht darum, in A und B aufzuteilen. Das sind alles Herthaspieler, so werden sie erstmal behandelt. Aber wir sind mit dem einen oder anderen Spieler im offenen, ehrlichen Austausch. Dass sich die Gruppe verändern wird, dass sie zu groß ist, ist logisch. Aber von einer zahlenmäßigen Obergrenze halte ich nichts. Es geht natürlich um Leistung, aber auch um Entwicklung beim einen oder anderen - was macht Sinn und macht es Sinn, vielleicht nochmal bei der U-Mannschaft zu trainieren und da nochmal Abläufe kennenzulernen?"

Am Donnerstagabend hatten der neue Hertha-Präsident Kay Bernstein und der neue Vize Fabian Drescher beim Grillabend in Kienbaum das Trainerteam und die Profis besucht. "Sie haben sich vorgestellt, und wir haben gemeinsam mit der Mannschaft gegrillt", sagt Schwarz. "Es ist wichtig, am Beginn auch mal eine andere Atmosphäre zu haben, bevor es ans Inhaltliche geht. Das war ein rundum sehr guter Abend."