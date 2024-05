Jaron Siewert: "Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung"

Mit einem souveränen Auftritt gegen Liga-Konkurrent Rhein-Neckar Löwen hat Titelverteidiger Füchse Berlin den erneuten Einzug ins Finale der European League im Handball sicher gestellt, entsprechend zufrieden zeigten sich die Spieler und Trainer Jaron Siewert. Im Endspiel wartet heute die SG Flensburg-Handewitt.

Titelverteidiger Füchse Berlin steht erneut im Endspiel der Handball-European-League. In einem deutschen Halbfinal-Duell setzten sich die Berliner am Samstag mit 33:24 (14:9) gegen den Bundesliga-Rivalen Rhein-Neckar Löwen durch. Im Finale treffen die Hauptstädter am Sonntag in Hamburg auf die SG Flensburg-Handewitt, die zuvor den rumänischen Meister Dinamo Bukarest mit 38:32 (18:11) bezwungen hatte.

Die Mannheimer kamen besser in die Partie. Nationalspieler Jannik Kohlbacher erzielte in der achten Minute das 4:2. Dann aber steigerte sich der Berliner Schlussmann Dejan Milosavljev. Gestützt auf die Paraden des Serben, der zur Pause deutlich über der magischen Fünfzig-Prozent-Marke lag, zogen die Füchse auf sechs Tore davon und nahmen ein 14:9 mit in die Kabinen.

"Das Ergebnis geht vor allem aus unserer guten Abwehr hervor. Zu Beginn hatten wir in der Defensive noch ein paar Probleme. Danach haben wir aber ein paar Spieler gewechselt und Dejan Milosavljev hat sehr wichtige Bälle gehalten", erklärte Füchse-Trainer Jaron Siewert nach der Partie.

"Ich glaube, wir haben uns diese Woche sehr gut auf die Löwen vorbereitet", befand Max Darj, der ausführte: "Am Anfang kommen wir nicht so gut ins Spiel. Da haben sie sehr gute Lösungen gegen unsere Abwehr gefunden. Aber nach ungefähr 15 Minuten haben wir es dann in der Defensive besser gemacht und von da an waren wir die bessere Mannschaft."

Das sah auch Paul Drux so: "Bis zur dreizehnten Minute war das Spiel offen, dann haben wir es geschafft, die Kontrolle zu übernehmen. Dejan hat einige wichtige Würfe abgewehrt, und zur Pause hätten wir sogar mit einem größeren Vorsprung führen können. Wir haben uns immer an unseren Plan gehalten."

Füchse kontrollieren das Spiel

Spielmacher Nils Lichtlein, der neben zahlreichen Vorlagen auch drei Tore erzielte, analysierte: "In der ersten Halbzeit konnten wir in der Offensive noch nicht alle Chancen nutzen, die wir durch die starken Paraden von Dejan bekommen haben. In der zweiten Halbzeit hat das besser funktioniert. Dazu stand unsere Abwehr in Kombination mit dem Torwart super. Dadurch konnten wir das Spiel in der zweiten Halbzeit relativ kontrolliert gewinnen."

"In der zweiten Halbzeit kriegen wir in einer Phase mehrere Steals, wodurch wir uns dann früh klar absetzen konnten", ergänzte Max Darj - nach dem 22:15 steuerte der Liga-Zweite souverän in Richtung Finale. Jaron Siewert stimmte zu: "In der zweiten Halbzeit ist genau das aufgegangen, was wir wollten: schnelle Tempogegenstöße und eine starke kompakte Abwehr. Außerdem lagen wir schon mit fünf bis sechs Toren vorn, was es uns leichter macht, das Spiel zu kontrollieren."

"Das war eine außergewöhnliche Leistung von uns allen. In den ersten zehn Minuten war es schwer, aber dann haben wir es geschafft, ganz klar in Führung zu gehen. Wir haben unseren Rhythmus beibehalten, hatten im Hinterkopf, dass ein Spiel sechzig Minuten dauert und die Löwen alles versuchen würden. Wir haben bis zum Schluss auf hohem Niveau weitergespielt und haben jetzt die Chance, eine tolle Saison mit einem Pokal abzuschließen", so Mathias Gidsel, der im Endspiel auf seinen ehemaligen Trainer Nicolej Krickau treffen wird.

Am heutigen Sonntag wartet das Endspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt, die in ihrem Halbfinale gegen Dinamo Bukarest ähnlich souverän auftrat. "Gegen Flensburg müssen wir uns auf eine harte Abwehr und ihre variable Offensive einstellen", erwartet Nils Lichtlein heftige Gegenwehr.

Max Darj fügte nach dem 33:24 gegen die Rhein-Neckar Löwen an: "Wir haben sehr hart für diesen Erfolg gearbeitet und freuen uns jetzt auf das Finale gegen Flensburg." Ein besonderes Spiel ist es für den früheren HSV-Spieler Hans Lindberg: "Ich freue mich sehr darauf in Hamburg, wo meine Karriere in Deutschland begonnen hat, um eine Trophäe zu kämpfen."

» Spielbericht Halbfinale European League Handball: Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen

Hinweis: Ein Klick auf die jeweilige Partie führt zu Spielbericht beziehungsweise ausführlichem Liveticker.