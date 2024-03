Jaron Siewert: "Über die Angriffsleistung müssen wir nicht sprechen"

Die Füchse Berlin haben ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen mit 39:32 (20:15) gewonnen und fahren somit nächsten Sonntag als Tabellenführer zum SC Magdeburg.

"Wir kommen super ins Spiel rein, unsere Abwehr steht bombastisch und wir spielen mit viel Tempo nach vorne. Über die Angriffsleistung müssen wir heute bei 39 Toren nicht sprechen, da war viel Gutes dabei", lobt Jaron Sievert seine Mannschaft in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

"Nach den ersten 15 Minuten verlieren wir über große Teile des Spiels den Zugriff in der Abwehr. Erlangen macht es dann auch besser. Dass wir nach sechs Gegentoren in der ersten Viertelstunde noch insgesamt 32 Gegentreffer bekommen, ist etwas zu viel. Dennoch sind wir mega glücklich, hier heute gewonnen und keine unnötigen Punkte liegengelassen zu haben", so Siewert weiter.

Wiede mit Comeback

Personell gab es erfreuliche Nachrichten für die Füchse: Fabian Wiede feierte in der 20. Spielminute nach fünfmonatiger Verletzungspause sein Comeback unter großem Applaus der Fans.

Jaron Siewert beschreibt die Rückkehr seines Linkshänders als "emotional mega wichtig. Er ist ein Kämpfer, einer, der vorne wie hinten alles gibt. Es war überraschend, dass er schon so viel Spielzeit heute bekommen hat und das auch mit seiner Ausdauer alles gut über die Bühne bekommen hat".

Im Angriff hat Siewert mit Wiede nun ein paar mehr Optionen zur Verfügung und kann auch Mathias Gidsel und Nils Lichtlein etwas entlasten. "Ich bin mega happy, dass er das heute schon so angenommen hat und freue mich, dass er in der nächsten Woche hoffentlich noch einen Schritt nach vorne macht".

Auch Vorstand Sport Stefan Kretzschmar ist glücklich über das Comeback. "Mich freut es extrem, dass Fabi dabei ist. Heute haben wir zum ersten Mal bis auf Marko (Kopljar, Anm.) in Bestbesetzung gespielt. In der Abwehr kann Fabi uns extrem viel Stabilität bringen. Da war er bis zu seiner Verletzung auf einem sehr hohen Niveau. Dass das bei ihm jetzt bei ihm auch noch Zeit brauchen wird, haben wir auch bei Paul und Matthes nach ihrer Rückkehr gesehen. Aber dass wir die Möglichkeit haben, ist stark, hilft uns".

Schwere Auswärtsaufgabe

Nach dem Sieg gegen Erlangen bleibt den Füchsen nur wenig Zeit für Regeneration: Schon am Dienstag treffen die Berliner im letzten Gruppenspiel der EHF European League auf CSM Constanta. Am Sonntag kommt es dann auswärts gegen den SC Magdeburg zum wichtigen Aufeinandertreffen im Kampf um die Meisterschaft.

"Es ist schon wichtig, sich jetzt auch die Zeit zu nehmen, um Erfolge zu genießen. Dennoch ist der Fokus morgen schon wieder auf Constanta. Natürlich werden wir sowohl in der Startaufstellung als auch eventuell im Kader Rotationen einbauen", so der Füchse-Trainer.

Mit Blick auf den engen Zeitplan und das wichtige Duell in der Bundesliga betont Siewert: "Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich im Rhythmus bleiben, wollen das Spiel gewinnen, um mit einem positiven Gefühl nach Magdeburg zu reisen und uns positiv aus der Hauptrunde zu verabschieden. Dennoch ist es natürlich schwer, den Fokus und den maximalen Willen so zu spüren mit dem Hinblick, dass Magdeburg am Wochenende schon wartet."