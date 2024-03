Jaron Siewert: "Mit einem guten Gefühl zum Topspiel"

Mit einem 35:31-Sieg (16:19) gegen CSM Constanta haben sich die Füchse Berlin aus der Hauptrunde der EHF European League verabschiedet. Bereits vor der Partie stand der Umweg über die Play-Offs fest. Doch für die Füchse war das Spiel gegen das Schlusslicht aus Rumänien dennoch nicht bedeutungslos, wollten sie doch trotzdem unbedingt gewinnen, um sich mit frischem Selbstbewusstsein und Spielfreude auf das Spitzenspiel gegen Magdeburg einzustimmen.

"Wir kommen schlecht in die Partie, machen zu viele technische Fehler im Angriff, was möglicherweise auch auf die Konstellation zurückzuführen ist. In der Abwehr hatten wir auch eine schlechte Anfangsphase. Das Tempo war allerdings über 60 Minuten wirklich gut, wir werfen 35 Tore, was deutlich dafürspricht", fasst Trainer Jaron Siewert die erste Halbzeit zusammen.

Nächste Aufgabe schon im Blick

"In der zweiten Hälfte kommen wir dann besser in das Abwehrspiel und stellen sie dadurch vor größere Probleme. Vorne im Angriff lassen wir den Ball mehr laufen, attackieren vor allem auch die Lücken. Am Ende bin ich glücklich, dass sich keiner verletzt hat und jeder seine Einsatzzeit bekommen hat, wir dadurch einige Kräfte schonen konnten und trotzdem siegreich von der Platte gegangen sind und mit einem guten Gefühl zum Topspiel nach Magdeburg fahren", blickt Siewert direkt auf die nächste, sehr wichtige Aufgabe in der Bundesliga.

"Ich denke, das Spiel war sehr wichtig, weil wir am Sonntag gegen den SC Magdeburg spielen, was wahrscheinlich auch eines der vorentscheidenden Spiele im Titelkampf wird. Sich jetzt da vorher wieder zu finden und nicht mit einem negativen Ergebnis nach Magdeburg zu fahren, war für uns das Ziel", schaut auch Max Beneke schon auf das am Sonntag anstehende Spitzenspiel in Magdeburg.

"Wir haben uns in der ersten Halbzeit echt schwergetan und hatten vor allem viele technische Fehler. Über das Spiel hinweg hatten wir allerdings ein sehr gutes Tempospiel, weshalb am Ende die Kräfte bei Constanta nachgelassen haben und wir dann die erarbeitete Führung Mitte der zweiten Hälfte über die Ziellinie gebracht haben", bilanziert Beneke nach Abpfiff.

In den Play-Offs treffen die Füchse nun in drei Wochen auf den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen, die sich in einer Punktlandung aufgrund des besseren Torverhältnisses gerade so für die Play-Offs qualifiziert haben. Sollten die Berliner die Begegnungen gewinnen, treffen sie im Viertelfinale auf den HCB Nantes.