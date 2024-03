Jaron Siewert: "Favoritenrolle liegt ganz klar beim SCM"

Hexenkessel, große TV-Bühne, Titel-Showdown: Für den SC Magdeburg und die Füchse Berlin geht es im Kracher der Handball Bundesliga praktisch um alles. Die Füchse liegen einen Punkt vor dem SCM, der im Kampf um die beiden Tickets in die Champions League wiederum fünf Minuspunkte Vorsprung vor Verfolger Flensburg hat.

Der Füchse-Sportvorstand mit Magdeburger Vergangenheit weiß genau, was sein Team am Sonntag (16.00 Uhr/Dyn, MDR und RBB) erwartet. "Du musst Bock drauf haben, in Magdeburg am Sonntag spielen zu wollen und du darfst dir auf keinen Fall als Spieler und Verantwortlicher in die Hose scheißen", sagt er.

Kretzschmar weiß nur zu gut: Bestehen seine Füchse, die das Tableau momentan mit einem Minuspunkt Vorsprung anführen, auch beim ärgsten Verfolger in der Festung Getec-Arena (22:0 Punkte für den SCM in dieser Saison), ist der große Traum zum Greifen nah. Denn während Magdeburg nach den Triumphen 2001 und 2022 zum dritten Mal nach der Schale trachtet, wäre der Titelgewinn für den Hauptstadt-Klub ein Novum.

Die Bilanz zwischen den beiden aktuellen Top-Teams des deutschen Handballs ist in dieser Saison bislang ausgeglichen. Das Liga-Hinspiel gewann der amtierende European-League-Sieger aus Berlin (31:26). Im Finale der Vereinsweltmeisterschaft behielt der aktuelle Champions-League-Sieger Magdeburg (34:32 nach Verlängerung) die Oberhand.

Neben der tabellarischen Ausnahmesituation - Berlin und Magdeburg ziehen an der Spitze seit Wochen und Monaten einsam ihre Kreise - sorgt die regionalbedingte Rivalität der beiden Klubs für zusätzliches Salz in der Suppe. Für Kretzschmar ist es auch deshalb "bei Weitem kein Bundesligaspiel wie jedes andere. Das könnte ich meiner Mannschaft auch nicht anders verkaufen, dann würden mich die Jungs auslachen", sagte er bei handball-world.

Siewert: "Favoritenrolle beim SCM"

"Natürlich ist es ein Topspiel für uns in Magdeburg, aber die Favoritenrolle liegt ganz klar beim SCM", erklärte unterdessen Füchse-Coach Jaron Siewert im Vorfeld des Spitzenspiels der Handball Bundesliga.

"Das Team spielt, wie ich finde, über viele Jahre schon, aber in diesem Jahr besonders ihr Spiel. Es ist sehr auf Isolation ausgelegt, Kreiskooperationen, Stufen bis zu den Außen zu spielen, schneller Balltransport, eine kompakte Abwehr mit einem guten Torhüterduo und daraus viel Tempo nach vorne", führt Jaron Siewert aus.

"Magdeburg ist top-aufgestellt, auf jeder Position doppelt gut besetzt. Es ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft mit einer sehr guten Breite im Kader und mit Topspielern, also ein Gesamtpaket, was eine Handballmannschaft braucht", so der Füchse-Coach, der betont: "Wir wollen unsererseits mit einer Topleistung dazu beitragen, dass es zu einem Topspiel wird. Dann wird man sehen, was nach 60 Minuten dabei rauskommt - und wir werden mit vielen Fans im Rücken um den Sieg kämpfen."

"Eine Vorentscheidung für die Meisterschaft sehe ich noch nicht", fügt Jaron Siewert an. Der Trainer der Füchse Berlin betont: "Dadurch dass wir danach noch neun Spiele haben, ändert es nichts an der Ausgangslage, dass jedes Spiel ein 'Spiel des Jahres' für uns ist. Wir müssen in jedem Bundesligaspiel Punkte sammeln, um die Champions-League-Qualifikation zu schaffen."

Kretzschmar: "Auch danach noch das in oder andere Endspiel"

"Alle unsere Spieler haben schon in Magdeburg gespielt und wissen, wie es in der Halle ist. Das wird auch dieses Jahr nichts anderes sein", so Stefan Kretzschmar auf der Pressekonferenz der Füchse Berlin vor dem Topspiel der Handball Bundesliga.

"Die Atmosphäre in Magdeburg wird aufgeladen sein, alle Emotionen werden ab der ersten Sekunde extrem auf das Spielfeld projiziert werden, sowohl von den Fans als auch von den Mannschaften auf den Bänken", so der Vorstand Sport der Füchse Berlin, dessen Trikot unter dem Hallendach der Arena in Magdeburg hängt, weiter.

"Unsere Jungs wissen, dass es ein besonderes Spiel ist. Es hat eine gewisse Brisanz aufgrund des Duells Magdeburg-Berlin, das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt", so Kretzschmar, der anfügt: "Aufgrund der Tabellensituation Erster gegen Zweiten ist es nochmal verschärft, aber es wird auch danach noch das eine oder andere Endspiel um die Meisterschaft für uns geben."

