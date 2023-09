Japan und Südsudan buchen Olympia-Ticket

Die beiden WM-Gastgeber Japan und die Philippinen haben sich jeweils mit einem Sieg aus dem Turnier verabschiedet. Für die Japaner und den Südsudan waren die Abschlusserfolge gleichbedeutend mit der Olympia-Qualifikation.

NBA-Spieler Yuta Watanabe hat sich mit Japan das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert. IMAGO/AFLOSPORT

Die Basketballer aus dem Südsudan haben sich bei ihrem WM-Debüt für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Das Team um Carlik Jones von den Chicago Bulls schlug Angola in Manila/Philippinen in der Platzierungsrunde mit 101:78 (53:39) und schloss das Turnier damit als beste afrikanische Mannschaft ab.

Der Südsudan hatte in der Vorrunde gegen China zwar seinen ersten WM-Sieg gefeiert (89:69), es als Dritter der Gruppe B aber nicht in die Zwischenrunde geschafft. In der Runde um die Ränge 17 bis 32 war vor dem Sieg über Angola bereits ein Erfolg gegen Co-Gastgeber Philippinen gelungen (87:68).

Nur ein Teilnehmer aus Afrika konnte bei der WM ein Direktticket für Paris buchen. Gegen Angola war Point Guard Jones (25) mit 26 Punkten, 15 Assists und 7 Rebounds der überragende Mann beim Weltranglisten-62. Jones war in der vergangenen Saison im Trikot von Chicagos Farmteam Windy City Bulls als wertvollster Spieler (MVP) der NBA-Entwicklungsliga G League ausgezeichnet worden.

Erfolgreicher WM-Abschluss für Japan und die Philippinen

Auch Japan qualifizierte sich für die Sommerspiele im nächsten Jahr. Durch ein 80:71 (50:37) über die Kapverdischen Inseln sicherte sich der Auftaktgegner der deutschen Mannschaft den Quotenplatz für Ozeanien. Bei der Weltmeisterschaft werden Tickets an die beiden besten europäischen Mannschaften vergeben, die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hat als Viertelfinalist noch Chancen.

Einen erfolgreichen WM-Abschluss feierten auch die Philippinen, das zweite der drei Gastgeberländer bei der diesjährigen Basketball-WM. Im letzten Spiel holte das Team den ersten Sieg bei dieser WM und gewann mit 96:75 gegen China. Das hatten sie vor allem NBA-Spieler Jordan Clarkson (Utah Jazz) zu verdanken, der im dritten Viertel komplett heiß lief und 20 Punkte innerhalb von vier Minuten erzielte. Der 31-Jährige beendete die Partie mit 34 Punkten (11/18 aus dem Feld, 5/10 Dreier).