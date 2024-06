Japan startet mit Interimstrainer und 19 Spielern in die Olympia-Vorbereitungen

Japan hat sich das erste Mal seit 1988 aus eigener Kraft für die olympischen Spiele qualifiziert. Nach dem Rücktrainer von Cheftrainer Dagur Sigurdsson hat Interimstrainer Carols Ortega 19 Spieler in den erweiterten Kader für Olympia berufen - mit dabei sind vier Legionäre.

Kosuke Yasuhira ist einer von drei Spielern in Japans Kader, die in Europa spielen. NurPhoto via Getty Images