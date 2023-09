Japan spielt erneut Schicksal: Kuntz in der Türkei entlassen

Spiele gegen Japan sind für deutsche Trainer derzeit alles andere als ein Zuckerschlecken: Wie türkische Medien berichten, wurde Stefan Kuntz als Coach der Türkei nach einem 2:4 gegen die Asiaten entlassen.

Der frühere U-21-Trainer des DFB trat seinen Posten als Nationaltrainer der Türkei fast exakt vor zwei Jahren an - am 19. September 2021 unterschrieb der heute 60 Jahre alte Ex-Profi beim türkischen Verband einen Vertrag bis zur EM 2024. Eine offizielle Bestätigung der Meldung lag am Sonntagnachmittag weder vom türkischen Verband noch von Kuntz vor.

Nach einer EM 2021 mit drei Vorrunden-Niederlagen gegen Italien, Wales und die Schweiz sowie einem desaströsen 1:6 in der WM-Qualifikation gegen die Niederlande unter Trainer Senol Günes stieg Stefan Kuntz ein und absolvierte am 8. Oktober mit einem 1:1 gegen Norwegen sein erstes Spiel an der Linie.

WM-Aus in den Play-offs gegen Portugal

Die WM-Teilnahme schien noch möglich, doch musste sich die Kuntz-Elf letztlich im Play-off zum Turnier in Katar den starken Portugiesen mit 1:3 beugen.

Wie beim gerade erst gefeuerten deutschen Bundestrainer Hansi Flick erwies sich auch das Jahr 2023 für Kuntz als wenig erbaulich, auch wenn er insgesamt eine Bilanz von zwölf Siegen in 20 Partien (bei fünf Niederlagen) aufweisen konnte.

2:4 gegen Japan als letztes Spiel - Ein günstigerer Flick-Nachfolger?

Das Fass zum Überlaufen brachte wie bei Flick eine bittere Niederlage gegen Japan. Die deutsche Nationalelf verlor 1:4 gegen die Asiaten - und damit Flick seinen Job. Die Türkei unterlag Japan mit 2:4 - wohl ebenso das Ende für Kuntz.

Möglicherweise ergibt sich für den DFB nun eine weitere konkrete Option für die Flick-Nachfolge, denn zu seinen Zeiten als U-21-Coach (August 2016 bis September 2021) war Kuntz beim deutschen Fußball-Verband sehr geschätzt. Er führte unter anderem die U 21 zu zwei EM-Titeln und bewies dabei ein gutes Händchen für Talente, auch wenn seine Olympia-Mission 2021 in der Vorrunde scheiterte.

Auf jeden Fall wäre er für den finanziell klammen DFB im Gegensatz zum Topkandidaten Julian Nagelsmann oder dem Niederländer Louis van Gaal die deutlich günstigere Lösung.