Japan präsentiert Nachfolger von Dagur Sigurdsson

Nach dem Abschied von Dagur Sigurdsson präsentiert der japanische Handballverband jetzt einen ehemaligen Trainer als dessen Nachfolger.

Der japanische Handballverband gab heute (3. April) bekannt, dass Carlos Ortega das Amt des Cheftrainers übernehmen wird. Ortega, der bereits von 2016 bis 2017 die japanische Handball-Nationalmannschaft gecoacht hatte, folgt auf Dagur Sigurdsson. Der Isländer hatte Anfang Februar seinen Abschied bekannt gegeben.

Nach Angaben von FC Barcelona wird der Vereinstrainer der Katalanen das asiatische Team bis einschließlich der Olympischen Spiele in Paris betreuen. "Ortega hat die Erlaubnis des Clubvorstands, sich dieser Herausforderung während seines Urlaubs nach Ende der Saison 2023/24 zu stellen", so der Verein in einem offiziellen Statement.

Olympia-Qualifikation "eine Riesenbelohnung"

Im November des vergangenen Jahres löste Japan unter der Ägide von Dagur Sigurdsson zum ersten Mal seit 1988 (Seoul) das Ticket zu den Olympischen Spielen. 2021 in Tokyo waren sie als Gastgeber gesetzt gewesen.

"Ich bin unheimlich stolz, dass wir es genau zu diesem Zeitpunkt geschafft haben, die beste Mannschaft Asiens zu sein", sagte Sigurdsson damals gegenüber handball-world. "Dass wir es jetzt so auf den Punkt gebracht haben, war super, super schön und krönt unsere gemeinsame Arbeit, die nunmehr seit sieben Jahren andauert. Diese Qualifikation ist eine Riesenbelohnung für mich und den japanischen Handball."

Ende Januar sicherten sich die Japaner dann ebenfalls die Qualifikation für die Handball-WM 2025. Nur ein paar Tage später hatte Sigurdsson dann das Amt des Cheftrainers niederlegt. Seit Ende Februar leitet der Isländer das Nationalteam von Kroatien, mit dem er ebenfalls die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris erreichen konnte.