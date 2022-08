Japan gewinnt dramatisches Viertelfinale im Elfmeterschießen

Japan ist im Viertelfinale der U-20-Frauen-WM gegen Frankreich ein dramatisches Comeback gelungen. Weniger spannend, dafür garniert mit einem wunderschönen Tor machten die Niederlande gegen Nigeria den Halbfinal-Einzug perfekt.

Es war der bisher wildeste Spielverlauf dieser U-20-Frauen-WM in Costa Rica. Im Spiel zwischen Japan und Frankreich stand es nach 90 Minuten 2:2, es ging in die Verlängerung. In dieser gingen die Französinnen in der 110. Minute in Führung und wähnten sich schon als Siegerinnen.

Doch dann der Elfmeterpfiff für Japan, kurz vor dem Ausscheiden. Verwandelt. Elfmeterschießen. Den entscheidenden Schuss gab Haruna Tabata zum 5:3 im Elfmeterschießen ab. Danach war es Torhüterin Shu Ohba, die gegen Laurina Fazer parierte und Japan ins Halbfinale brachte.

Ebenfalls unter den letzten Vier stehen die Niederlande, die Nigeria glatt mit 2:0 schlugen. Zera Hulswit brachte Oranje in der 11. Minute mit einem traumhaften Tor auf die Siegerstraße: Die PSV-Angreiferin nahm mit der Brust an, ließ den Ball einmal aufprallen und schlug ihn dann schwungvoll in die Maschen. Ziva Henry, von der FIFA zur Spielerin des Spiels gekürt, machte früh den Deckel drauf (33.).

Die Niederlande treffen im Halbfinale auf Spanien, während Japan gegen Brasilien um den Einzug ins Finale kämpft.

Das Halbfinale im Überblick